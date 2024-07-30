Borçluluk oranı düşen Batı Anadolu Grubu, yatırıma odaklandı

AHMET USMAN / İZMİR

Batıçim’in İzmir Bornova’daki tesislerinde gerçekleştirdiği basın toplantısında grubun hedeflerini ve yatırım planlarını paylaşan Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gülant Candaş “Grubumuzun amiral gemisi Batıçim, 6 yıl sonra 2023 yıl sonu bilançosunda ilk kez konsolide bazda 2 milyar 55 milyon TL, Batısöke Çimento da 872,5 milyon TL ile 7 yıl sonra ilk kez net kâr açıkladı. Çimentoda ve betonda Ege'nin lideri olan grubumuz eskisinden daha güçlü. Yeni dönemde 40 milyon doların üzerinde yatırım planlıyoruz” dedi.

3 yılda başarı hikayesi yazdı

60 yıla yaklaşan geçmişiyle, 4 farklı kıtaya ve 30’dan fazla ülkeye çimento ve klinker ihraç ettiklerini anlatan Candaş, “Geldiğimiz noktada üretim ve ihracatta, yani faaliyetlerimizde her şey yolunda. Şu anda bizim önceliğimiz borçluluk oranını en düşük seviyeye indirmek. Batısöke Çimento’da sermaye artırımına gitmeyi ve şirketimizi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. 2024’te borçluluk yapısını azaltma hedefimize eriştikten sonra 2025 yılından itibaren şirketlerimiz için her şeyin çok daha farklı olacağını öngörüyoruz.”

Yeni yatırımları gündemlerine aldıklarına dikkat çeken Candaş, “Önümüzdeki dönemde toplam 40 milyon doların üzerinde yatırım yapmayı hedefliyoruz. Bu yatırımlar arasında Batısöke Çimento’da atık ısıdan elektrik üretim tesisi, iki fabrikamızda da atıktan türetilmiş yakıt yakma üniteleri yatırımları ve Batı Liman’da kapasite artırımına yönelik yatırımlar yer alıyor. İhracat konusunda da fırsatları değerlendiriyoruz, KAP açıklaması ile duyurduğumuz, Aliağa bölgesinde çimento öğütme ve paketleme tesisi yatırımına yönelik ÇED süreci tüm hızıyla devam ediyor” dedi.

Grubun gelecek planları içinde Batıliman’ın önemli bir yeri olduğunu belirten Candaş, “Batıliman büyümeye açık. Cirosunun yüzde 80’ini grup dışı şirketlerden sağlıyor. Limanın derinliği büyük gemilere uygun. Dünya ticaretinin yüzde 83’ü deniz yoluyla yapılıyor. Limana vinç yatırımı ve yeni depo elemanları eklemeyi, rıhtımla iskele arasındaki boşluğu doldurmayı planlıyoruz” diye konuştu.