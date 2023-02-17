BOSİAD, çevre, mesleki eğitim ve gençliğe odaklanacak

ALİ ŞAHİN/BURSA

Türkiye’nin ilk organize sanayi bölgesi olan Bursa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki sanayicilerin bünyesinde olduğu Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (BOSİAD) 7. Olağan Genel Kurul’u gerçekleştirildi. Genel Kurul’da kurucu üyelerden Rasim Çağan 3. kez başkanlığa seçildi. Genel Kurul’da konuşan Bursa OSB Başkanı Hüseyin Durmaz, “Söylenecek de çok bir şey yok ama bugün depremle gözüktüğü gibi birlik ve beraberliğimizi Bursa OSB ve BOSİAD olarak da devam ettirmemizin faydalı ve önemli olacağını düşünüyorum” dedi. BOSİAD Başkanı Rasim Çağan da “Biz de Bursa OSB ve BOSİAD olarak deprem bölgesinin ihtiyaçlarını karşılayacak yardım malzemelerini gönderdik, göndermeye de devam edeceğiz. Dayanışma ile bu zor günlerin altından kalkacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı. Çağan, geleceğini üyeleriyle birlikte planlayan bir BOSİAD olarak çevre, mesleki eğitim ve gençlik ana başlıklarında sürdürülebilir projelere yenilerin ekleneceği bir ustalık dönemi geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Z Meclisi sunumu yapıldı

Çağan’ın konuşmasının ardından BOSİAD’ın gençler ile ilgili en önemli projelerinden Z Meclisi ile ilgili sunum yapıldı. Z Meclisi Başkanı Görkem Koç, BOSİAD Z Meclisi’nin kurulduğu günden bu yana birçok projeye imza attığını dile getirerek, “BOSİAD Z Meclisi vizyonuyla tüm gençlere umut olduğu gibi yapacağı büyük faaliyetlerle de adından söz ettirecektir” dedi. BOSİAD Z Meclisi Danışmanı İpek Gezer de BOSİAD Z Planı’nın, iş insanlarının Z kuşağını tanıması, gençlerin iş yaşamındaki rollerini anlaması ve geleceğe hazırlanabilmesi için planlanan bir proje olduğunu ve vizyon içerdiğini belirtti. Tek aday ile gidilen seçimlerde Rasim Çağan yeniden başkanlığa seçilirken, görev dağılımını önümüzdeki günlerde yapacak olan Yönetim Kurulu Özgür Şahin, Koray Uçar, Kerem Bayrak, Nilüfer Ayça Kurtcan Ay, Ertan Demirdüzen, Sadi Cem Türkün, Merve Özkılıç Usal, Gülçin Gülmez, Kübra Gökşimşek ve Barış Turan’dan oluştu.