BOSİAD Z Meclisi dijital dönüşümü konuştu

BURSA (EKONOMİ)- Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (BOSİAD) Z kuşağının iş dünyasından beklentilerini belirlemek ve sanayici ile Z kuşağı arasında köprü görevi üstlenmesi amacıyla hayata geçirdiği Z Meclisi, dijitalleşmeyi masaya yatırdı.

Z kuşağının mezun olduktan sonra iş seçimi yaparken dijitalleşme ile ilgili kafalarındaki sorulara yanıt bulmak ve firmalara ‘ne kadar dijital’ olduklarını sorgulatmak amacıyla ‘Dijital Dönüşüm ve Z Kuşağının Rolü’ konulu bir etkinlik düzenlendi.

Z Meclisi Danışmanı, Profesyonel Koç, Eğitmen ve Yazar İpek Gezer’in moderatörlüğünde gerçekleşen etkinliğin açılış konuşmasını yapan BOSİAD Başkanı Rasim Çağan, iş hayatında X, Y ve Z kuşağının ilk defa bir arada çalışmaya başladığını belirterek, “Bundan sonra da ekibimize katacağımız yeni çalışanlar Z Kuşağı’ndan olacak. Bu sebeple Z Kuşağı’nın beklentilerini iyi analiz etmek zorundayız. Yeni gençliği daha iyi anlamak için BOSİAD Z Meclisi’ni oluşturduk ve bu çalışmadan elde ettiklerimizi sizlerle muhtelif sunumlarla paylaşacağız. Z Kuşağı’nın en büyük özelliklerinden bir tanesi de dijital olmaları. Z Kuşağı dijital şirketleri tercih ediyor. Şirketler başarılı olmak için genç yetenekleri kendilerine çekmek zorundalar. Bir başka ifadeyle yetenekli gençlerin tercih ettikleri firmalar olmak zorundayız. Z’nin tercih ettiği bir firma olmak için yapacaklarımızdan bir tanesi de dijital bir firma olmaktır” dedi.

“Yönetebilecek güçteyiz”

BOSİAD Z Meclisi Başkanı, Bursa Uludağ Üniversitesi Endüstri Mühendisliği son sınıf öğrencisi Görkem Koç da Z kuşağının dijital dönüşüme hazır ve çok istekli olduğunu belirterek, “Örneğin ben sosyal medyada kendi profilim için kullandığım bir programı bir otomotiv firmasının yeni bir araç modelinde de kullanabilirim. Z Kuşağı bunun gibi hayatında kullandığı metotları iş dünyasına da yansıtabilecek seviyede. Peki biz gelecekte neler yapabiliriz? Veri madenciliği, yapay zekâ dedik, metaverse gündemde. Bunlar bizim yerimizi mi alacak? Yoksa yaptığımız angarya işlerden sıyrılacak mıyız? Ben Z Kuşağı’nın bu noktada şöyle bir imtiyazı olduğunu düşünüyorum; Bu sistemleri yönetebilecek güçteyiz. Bu sistemleri geliştirdikçe bizim angarya gibi gördüğümüz işlerimiz azalacak. Yani inovatif işler için daha verimli, daha optimist işler için zaman fırsatı doğacak önümüze. Güçlü sanayi gençlerle gelecek” diye konuştu.

BOSİAD Z Meclisi Kariyer Kulübü Başkanı Bursa OSB Müşteri İlişkileri Bölümü Çalışanı Berkay Akgün ise “Z Meclisi BOSİAD’ın Bursa sanayisine ve Türkiye’ye sunduğu en güzel projelerden biri. Çünkü burada biz sanayiyi daha iyi anlıyoruz, onlar bizi daha iyi anlıyor. Bizim isteklerimizi görmek istiyorlar. Biz de Z Meclisi olarak bunun üzerine çalışmalar yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Amacımız kuşaklararası BOSİAD Z Meclisi vizyonu doğrultusunda uyum içinde çalışırken bir Türkiye ekonomisi yaratabilmek” dedi

“Bilmediğini dönüştüremezsin”

İlk oturumun ardından, EDT Center ve i40Markt kurucusu Elektronik Mühendisi Muharrem Gezer, Dijital Dönüşüm ve Z Kuşağının Rolü konulu bir konuşma yaptı. Son olarak MESS tarafından kurulmuş dünya standartlarındaki dijital fabrika MESS Teknoloji Merkezi’ne (MEXT) online bağlanarak "Bir Dijital Dönüşüm Hikayesi" başlıklı bir bulut sunum yapan MEXT Teknoloji Dönüşüm Yöneticisi Milas Levent, “Endüstri devrimini dijital olarak dönüştürüyoruz. Neyi dönüştürdüğünü bilmezsen onu dönüştüremezsin. Dönüştüreceğin şeyin temelini bilmen gerekiyor. Biz genelde şöyle görüyoruz; ‘Dijital dönüşüm diye bir şey var, olacak, biz de ona gireceğiz’. Hayır. Dönüşüm bir süreçtir. Ve bu dönüşüm sürecinin aslında biz içindeyiz ve bugün bunların birçoğunu kullanıyoruz. Bunların hepsini kullanırken biz bu evrende büyük veriyi, yapay zekayı, metaverse’i ne için kullandığımız da önemli. ‘Arz-talebi yaratır’ diye bir şey yok artık. Talebe göre arz etmem lazım” ifadelerini kullandı.