Botanik EXPO İnciraltı’na taşınıyor

İZMİR / EKONOMİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Egemenlik Evi’ndeki Çetin Emeç Toplantı Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında 2027’de düzenlenecek Botanik EXPO’nun planlanan Yeşildere yerine İnciraltı Kent Ormanı’nda yapılacağını açıkladı. Tugay, “Kamulaştırmalarda yaşanan aksaklıklar nedeniyle EXPO’nun öngörülen tarihte Yeşildere’de gerçekleşmesi imkânsız hale geldi” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Yeşildere’de yapmayı planladığı Botanik EXPO’nun İnciraltı’na alınma gerekçesini açıklayan Tugay, “Botanik EXPO alanı olarak belirlenmiş alan, yapılaşmış bir alandı. Geçen dönem o alanın bir plan değişikliğiyle tamamen boşaltılması ve rekreasyon alanına dönüştürülmesi için kamulaştırma kararı alındı. Ancak kamulaştırma süreci önemli ölçüde aksamıştı. Benim göreve gelmemden önceki ocak ayı itibariyle durdurulmuştu. Bir yandan alınan bir karar var, bir yandan durdurulan bir kamulaştırma var. Ben göreve geldiğim zaman hızlıca bir rapor istedim. Yüzlerce, hatta bin civarında uzlaşılamamış, mahkemelik olunmuş kamulaştırma işlemi devam ediyor. Bu şartlar altında öngörülmüş tarihte Botanik EXPO’nun o alanda yapılması mümkün değil. Bu durumu uluslararası EXPO yönetimiyle görüştük. Başka yerde yapmamız gerektiğini ve bir sene ertelenmesi gerektiğini ifade ettik” diye konuştu.

Tugay, bu gelişmelerin ardından süreci uluslararası EXPO yönetimiyle değerlendirdiklerini belirterek, “Yönetim kurulu, İnciraltı’ndaki Kent Ormanı alanını EXPO alanı olarak kabul etti. EXPO 2027 yılında orada yapılacak. Bu, zorunlu olarak verdiğimiz bir karar” diye konuştu. Tugay, Yeşildere’de ise kamulaştırma ve temizlik çalışmalarının sürdüğünü, bölgenin rekreasyon alanı olarak düzenleneceğini ve kentsel dönüşümü tetikleyeceğini ifade etti.

“SİT alanının daraltılmaması gerekiyor”

Balçova Belediyesi tarafından yapılan İnciraltı planları hakkında da konuşan Tugay, tarım yapılan alanların her geçen gün kaçak yapılarla, düğün salonları veya farklı şeylerle dönüştüğünü aktardı. Tugay, “İnciraltı'nın yapılaşmayacağını düşünmemiz gerçekçi değil. Mülk sahipleri oranın yapılaşmaya açılmasını istiyor. Bizim burada doğru bulduğumuz durum; şehrin oradan yararlanması ve sosyal donatı oranının korunması. SİT oranının korunması. Yapılaşmaya açılacaksa düşük emsalle, yoğun bir yapılaşma olmadan bölge yaşanmaz hale gelmeden açılması. Bakanlıkla böyle bir iletişimi Balçova Belediyesi aracılığı ile yaptık. Biz bazı noktalarla ilgili çekincelerimizi söyledik. İtiraz olarak bakanlığa ileteceğiz. SİT alanının daraltılmaması, sosyal donatı alalarının büyük tutulması ile ilgili beklentilerimizi karşılayacaklarını düşünüyorum. Çözüm üretmek zorundayız” dedi.

“Su tüketimi konusunda hepimiz dikkatli olmalıyız”

İklim krizi ve kuraklığa dikkat çeken Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak su kaynaklarını verimli kullanmak için çalıştıklarını kaydetti. Son düzenlemede su fiyatlarında çok büyük bir artış yapmadıklarını kaydeden Tugay, “Toplamda yüzde 10’u geçmeyen bir artış oldu. Su tüketimini azaltmak için yüksek tüketimlerde kademeli bir artış oldu. Su tüketimi konusunda hepimiz dikkatli olmalıyız. Bizler tarımsal alanlarda ve sanayide su tüketimini azaltmak için önlemler almaya çalışıyoruz. Dikili’de hizmete açtığımız Yahşibey Sulama Göleti İletim Hattı Tesisi bunun önemli örneklerinden birisi. Tarımsal alanlarda daha yaygın uygulansa daha büyük su tasarrufu olur. Şu an Gördes Barajı’ndan, kuyulardan ve Tahtalı Barajı’ndan su geliyor. Hiç yağış almama durumuna göre yaz için gerekli hesapları yaparak önlem alıyoruz. Barajlardaki su seviyesini korumaya çalışıyoruz. Öncelikli olarak yeraltı su kaynaklarını kullanmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.