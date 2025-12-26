Bozbey: “Bursa’nın 2050 Anayasası Ocak’ta açıklanıyor”

EKONOMİ (BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 2025 Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı’nda kentin ekonomik, mali ve yapısal geleceğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kaçak yapılaşmaya sert uyarılar yapan Bozbey, Bursa’nın 2050 vizyonunu içeren “kentin anayasası” niteliğindeki çevre düzeni planının Ocak ayında kamuoyuna açıklanacağını duyurdu. Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi’nde düzenlenen toplantıda konuşan Bozbey, göreve geldikten sonra ilk olarak Bursa’nın uzun vadeli yol haritasını çıkardıklarını belirtti. “Kent anayasası” olarak tanımlanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın; altyapı, ulaşım, tarım, sanayi, afet yönetimi ve mali yapıyı bütüncül biçimde ele aldığını söyledi. Planlama sürecinin; 16 üniversiteden 40 akademisyen, meslek odaları, ilçe belediyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla yürütüldüğünü aktaran Bozbey, planın yeni yılın ilk aylarında kamuoyuna sunulacağını ifade etti.

Kaçak yapılaşmaya “Sıfır tolerans”

Ovalardaki kaçak fabrika ve depo yapılaşmasına sert tepki gösteren Bozbey, ilçe belediyelerine açık çağrı yaparak, “Kaçak yapılara derhal müdahale edilmeli, asla müsaade edilmemeli” dedi. İmar denetimlerinin artırıldığını belirten Bozbey, iklim krizi ve su kaynaklarının korunmasının Bursa’nın geleceği açısından kritik olduğunun altını çizdi. Bozbey, kentsel dönüşümü yalnızca bina yenileme olarak görmediklerini belirterek, sürecin bilimsel, bütüncül ve güvenlik odaklı yürütüleceğini söyledi. İklim krizi, deprem ve yangın risklerini merkeze alan yeni imar yönetmeliği revizyonunun da kısa sürede hayata geçirileceğini açıkladı.

Su ve altyapıya yatırım

Su başlığını “Bursa’nın en stratejik konusu” olarak tanımlayan Bozbey, 17 ilçede toplam 6,2 milyar liralık su ve altyapı yatırımı yapıldığını açıkladı. Günlük su tüketiminin 525 bin metreküpten 430 bin metreküpe düşmesiyle tarihi bir tasarruf sağlandığını vurguladı. Bozbey, Çınarcık Projesi kapsamında baypas hattı sayesinde sisteme günlük 140 bin metreküp su verildiğini, arıtma tesisinin ise 2026 yılında devreye alınacağını belirtti. Mustafa Bozbey, Çınarcık sisteminin tamamlanmasıyla Bursa’ya günlük 300 bin metreküp ilave su kazandırılacağını ifade etti.

Belediye ve iştiraklerin borç tablosunu da paylaştı

Mustafa Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediyesi borcunun 13 milyar liradan 8,9 milyar liraya düşürüldüğünü ve yüzde 31 azalma sağlandığını açıkladı. BUSKİ borcunun ise 11,8 milyar liradan 23,11 milyar liraya yükseldiğini belirten Bozbey, artışın önceki dönemden kaynaklandığını vurguladı. Bozbey, şirket borçlarının 4,1 milyar liradan 4,6 milyar liraya çıktığını da söyledi. Toplam borcun euro bazında 835 milyon eurodan 746 milyon euroya gerilediğini söyleyen Bozbey, “Mali disiplin sağladık, kaynakları doğru ve ekonomik kullandık” dedi.

Ulaşımda 2026 Hamlesi

Ulaşım ana planının tamamlandığını açıklayan Bozbey, raylı sistemde 2026 yılına yönelik Görükle–Balat–Demirtaş hattı için proje ihalesinin yapıldığını duyurdu. Kent genelinde 200 bin ton asfalt, 300 kilometre soğuk asfalt çalışması gerçekleştirildiğini belirtti. İşsizlikle mücadele kapsamında Bursa Kent Akademisi ve İş Ofisi aracılığıyla son 20 ayda yaklaşık 7 bin kişinin istihdama kazandırıldığını açıklayan Bozbey, öğrencilere, annelere ve dezavantajlı gruplara yönelik sosyal desteklerin de sürdüğünü söyledi. Toplantının sonunda Bozbey, “2025 yılı sadece yoğun çalışma dönemi değil, aynı zamanda şeffaflık, hesap verebilirlik ve mali disiplin anlayışının yerleştiği bir yıl oldu” diyerek, Bursa’nın geleceğinin uzun vadeli planlarla güvence altına alındığını vurguladı.