Bozbey: “Suyunun çekilmesine sebep olan tesislere ‘dur’ demeyi sorumluluk olarak görüyoruz”

EKONOMİ (BURSA) – Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 15 günde bir farklı bir ilçede vatandaşlarla buluşup talep ve önerilerini dinlemek, sorunları yerinde tespit edip hızlı çözümler üretmek amacıyla başlattığı ‘Başkan Bozbey Burada’ projesi kapsamında Orhangazi ilçesini ikinci kez ziyaret eti. Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın’ı makamında ziyaret eden Başkan Bozbey, ilçede hayata geçirilen, planlama aşamasında olan ve yapımı devam eden projelerle ilgili istişarede bulundu. Üreticilerin her alanda yanlarında olduklarını söyleyen Başkan Bozbey, su konusuna da dikkat çekti. Dünyanın en stratejik konularından birinin su olduğunu altını çizen Başkan Bozbey, “Su konusunda tasarruflu olmak zorundayız. Çiftçilerimizin damla sulama hortumlarını kullanmalarını istiyoruz. Daha az suyla, daha fazla verim alabiliriz. Bu konuda destek olmaya devam edeceğiz. Geçen sene bu zamanlarda yüzde 35 civarında dolu olan barajlarımız, şu anda yüzde 1’in altına düşmüş durumdadır. Tasarruf konusunda daha hassas davranılmasını istiyoruz. Bizler, İznik Gölü’nün suyunun daha fazla çekilmesine sebep olan tesis ve işletmelere ‘dur’ demeyi kendimizde sorumluluk olarak görüyoruz. Hem İznik hem Uluabat Gölü’nü korumak zorundayız. İkisi de çok kıymetli. İznik Gölü’ne hep beraber sahip çıkacağız. Yok olmaması için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız” diye konuştu.

Sağlam altyapı, güvenli yollar, sosyal hizmetler ve üretici destekleriyle Orhangazi için çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Başkan Bozbey, “Biz bu yola bir sözle çıktık. ‘Hiçbir mahalle, hiçbir vatandaş kendini unutulmuş hissetmeyecek’ dedik. Bu sözün arkasındayız. Bu kentin en iyi kent olacağına inanıyoruz. Orhangazi’den yakılacak bir ışık, Mustafakemalpaşa’da parlayacak. Sorun varsa, sorunları çözecek olan bizleriz. Sizin derdiniz, bizim derdimizdir. Bursalıların mutluluğu, huzuru ve güveni için çalışıyoruz” dedi.