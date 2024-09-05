Bozbey: “Ürünlerimizin hikayesini anlatmamız gerekiyor”

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kentin tescilli lezzetlerini dünyaya tanıtmak amacıyla bu yıl 3.’sünü düzenleyeceği Gastronomi Festivali’nin lansmanı Kestel ilçesine bağlı Çataltepe Köyü’ndeki bir incir tarlasında gerçekleştirildi. Bu yıl ‘Damağımdaki Bursa’ temasıyla 13-15 Eylül tarihleri arasında Merinos Park’ta düzenlenecek festivalin uluslararası hüviyet kazanacağını ve 7 ülkeden katılımcıların yer alacağını söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Bu sene 7 ülkeden misafirlerimiz gelip kendi lezzetlerini sunacak. Akabinde de biz Bursa olarak o ülkelerdeki gastronomi etkinliklerinde kendi ürünlerimizi tanıtacağız” dedi.

Kentin tarihinden gelen geleneksel mutfak kültürünü yaşatmak ve bu kültürü gençlerimize aktarma için festivalin ayrı bir anlam kazandığını belirten Başkan Bozbey, “Tarihimiz tarımın tarımımız ve mutfağımız adeta iç içe geçmiş bir zincirin halkaları gibi bugüne kadar uzandı. Atalarımızın emek emek işledikleri tohumlarla bize miras kalan bu tarımsal zenginliğimiz Bursa'yı gastronomide bu kadar öne çıkaran bir konu. Bursa'daki turistik menülerinde Bursa'ya özgü yemeklere ve onların tarihlerine yer verilmesi tariflerine yer verilmesi hatta önerilmesi son derece önemli” dedi.

Gastronomi turistlerinin sadece tadım yapmakla kalmadığını aynı zamanda yemeğin hazırlanışını ve hikayesini de öğrenmek istediğini belirten Bozbey, “Onun içindir ki öğrenmek istedikleri hikayenin aktörleri arasında kıymetli şeflerimiz kadar yüzyıllardır bu topraklardaki bereketin muhafızı olmuş çiftçilerimiz de var. Her ürünün mutlaka hikayelendirilmesi, hikayesinin anlatılması gerekiyor. Ve aynı hikayeyi tekrarlanarak anlatmak gerekiyor” diye konuştu.