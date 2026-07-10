Bozkır'da 130 milyon liralık yatırımların toplu açılışı yapıldı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Bozkır Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan asfalt emülsiyon tesisi, halk ekmek fırını, Aygır Dibi Şelalesi çevre düzenlemesi, sentetik çim saha ve tribün yenilemesi, mahallelerdeki kilitli parke çalışmaları ile belediye araç filosuna dahil edilen çok sayıda iş makinesi ve hizmet aracı düzenlenen toplu açılış töreniyle hizmete alındı.

Bozkır Anıt Meydanı'nda gerçekleştirilen programa, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Konya Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Mustafa Uzbaş, BBP Konya İl Başkanı Seyit Özcan, protokol üyleri ve basın mensupları katılırken, vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda Mehter Takımı ve Bozkır Kaşık Ekibi Konya Havası gösterisi katılımcılardan büyük alkış aldı.

“52 mahallemizin tamamına nefes aldırıyoruz”

Törende konuşan Bozkır Belediye Başkanı Nazif Karabulut, göreve geldikleri günden bu yana ilçenin 52 mahallesine eşit hizmet anlayışıyla çalıştıklarını belirterek, “Bizler bu yola çıkarken bir söz vermiştik. Bozkır'da ayak basmadık yer, derdine derman olmadığımız hemşehrimiz kalmayacak demiştik. Bugün gerçekleştirdiğimiz bu toplu açılış töreni, işte o verdiğimiz sözlerin, döktüğümüz alın terinin ve Bozkır'a olan sevdamızın somut bir nişanesidir” dedi.

Ayrımcı bir yönetim anlayışı benimsemediklerini dile getiren Başkan Karabulut, “Merkezimizden en uzak noktaya kadar tam 52 mahallemizin her birine hizmet yaymak, her bir vatandaşımızın yaşam kalitesini arttırmak bizim en büyük gayemizdir. Bugün hizmete alacağımız yatırımlar da tam olarak bu amaca hizmet ediyor. Bozkır'ın çehresini değiştirirken 52 mahallemizin tamamına nefes aldırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ayrıca 11 milyon TL yatırımla asfalt emülsiyon tesisi kurulduğunu, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin de sathi kaplama aracı desteği verdiğini söyleyen Başkan Karabulut, “Bozkır'ın tüm mahallelerine hizmet ulaştırmaya ve ilçeye yeni yatırımlar kazandırmaya devam edeceğiz. Dev bir spor yatırımını da hizmete sunuyoruz. Tribünlerimizi de baştan aşağı yenileyerek modern bir yapı kazandırıyoruz. Evlatlarımızın spor imkanlarından mahrum kalmaması için yeni yatırımlar sunuyoruz. Bozkır Belediyesi olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu hizmetlerde desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

"Bozkır'a 27 ayda 105 milyon lirayı aşan destek sağlandı"

Açılışta konuşan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ise son 27 ayda Bozkır'a 105 milyon lirayı aşan nakdi ve ayni destek sağlandığını belirterek, ilçeye yönelik yatırımların artarak devam edeceğini söyledi.

Destici, “Ulaştırma, altyapı, çevre düzenlemesi, sosyal tesisler, spor yatırımları ve belediye araç filosuna yönelik desteklerle Bozkır önemli hizmetlere kavuştu. Konya Büyükşehir Belediyesi ile Bozkır Belediyesi'nin uyum içerisinde çalışıyor. Kazandırılan yatırımlarda Bakanlıkların ve Büyükşehir Belediyesi'nin önemli katkıları bulunuyor” dedi.

Konuşmaların ardından Bozkır Belediye Başkanı Nazif Karabulut, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye ve Konya Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Mustafa Uzbaş’a günün anısına binaen hediye takdimi gerçekleştirdi. Program, protokol üyelerinin kurdele keserek yatırımların toplu açılışını gerçekleştirmesiyle sona erdi.