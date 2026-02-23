Bozüyük OSB 10 milyon metrekare genişleyecek

Temel Akbaş/Bilecik

Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Veli Çelik, ilçedeki sanayi potansiyelini ve hayata geçirilen projeleri Eskişehir Bölge temsilcimiz Ali Baş’a değerlendirdi. Cam ambalaj üretimi ve seramik başta olmak üzere birçok sektörden sanayi kuruluşuna ev sahipliği yapan Bozüyük OSB'de uzun süredir gündemde olan su sorununun çözüme kavuşturulduğunu belirten Çelik, bunun yeni yatırımların önünü açtığını söyledi.

İstanbul'dan çok ciddi talep var

Mevcut sanayi alanlarının tamamen dolduğunu vurgulayan Veli Çelik, özellikle İstanbul'daki sanayi kuruluşlarından Bozüyük'e yatırım için çok ciddi talepler geldiğini ifade etti. Çelik, şöyle konuştu "Bozüyük Organize Sanayi Bölgemizde başta cam ambalaj üretimi ve seramik olmak üzere birçok sektörlerden sanayi kuruluşlarına sahibiz. Uzun süredir gündemde olan Bozüyük OSB'nin su sorununu çözüme kavuşturduk. Bu sorunun çözülmesiyle birlikte İstanbul'daki sanayi kuruluşlarından Bozüyük'e yatırım için çok ciddi talep var. Şu anda 5 milyon metrekarelik sanayi alanımızda yüzde 100 doluluğa ulaşmış durumdayız. Bu yoğun talebi karşılayabilmek için 10 milyon metrekarelik yeni genişleme alanımızla birlikte toplam 15 milyon metrekarelik bir sanayi alanına ulaşmayı hedefliyoruz. Bu genişleme, bölgemizin sanayi potansiyelini katlayacak."

Bilecik ihracatının yüzde 60'ı Bozüyük'ten

Bozüyük'ün Bilecik ihracatındaki lokomotif rolüne dikkat çeken Çelik, ilçenin 2025 yılında 72 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini ve Bilecik geneli ihracatın yüzde 60'ını tek başına karşıladığını açıkladı. Mevcut ilçe nüfusunun 82 bin civarında olduğunu belirten Çelik, ciddi bir sanayi kültürüne sahip olduklarını vurguladı. Çelik, "Eskişehir'den her gün ilçemize yaklaşık 10 bin kişi çalışmak için geliyor. Bu da bölgemizin ne kadar büyük bir istihdam merkezi olduğunu gösteriyor" dedi.

Bozüyük'ün birçok avantajı bir arada barındırdığını dile getiren Çelik, "İlçemizde konut sıkıntımız, barınma problemimiz yok. Bu da çalışanlarımız ve yatırımcılarımız için önemli bir yaşam kalitesi göstergesi" ifadelerini kullandı.

Lojistik Köy ile maliyetler düşecek, ticaret artacak

Bozüyük'ün lojistik avantajını çok iyi kullanacağını belirten Veli Çelik, "İlçemiz lojistik avantajını çok iyi kullanacak. Tamamlandığında 9 milyar TL'yi bulacağını tahmin ettiğimiz Lojistik Köy Projesi'miz var. Bu büyük proje sayesinde Bozüyük sanayisi ve ticareti genişleyecek. Bozüyük Lojistik Merkezi Projesi'nin ilçedeki sanayi kuruluşlarının üretim ve sevkiyat süreçlerini kolaylaştırarak, taşımacılık maliyetlerini azaltmasını, ihracat ve ticaret hacmini artırmasını bekliyoruz. Ayrıca Bozüyük Gümrük Müdürlüğü'nün, Bozüyük TSO hizmet binasının ikinci katında faaliyet göstermeye başlamasıyla iş dünyamıza önemli bir kolaylık sağlandı. Bölgenin lojistik kapasitesini güçlendirecek Lojistik Köy Projesi büyük ölçüde tamamlandığında, TSE Temsilciliği'nin ilde hizmet vermeye başlamasıyla sanayi ve ticaret hayatımızda önemli bir boşluk doldurulacak” görüşlerine yer verdi.