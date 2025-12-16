BPW İzmir İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği’nden, “Ailemin Kadınları” projesi

DUYGU GÖKSU / İZMİR

BPW İzmir İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği, kolektif bellek ve kültürel anlatı alanında yürüttüğü projesini "Ailemin Kadınları" adıyla kitaplaştırarak tanıttı. BPW İzmir tarafından yürütülen ve 2024-2025 dönemini kapsayan "Ailemin Kadınları / The Hidden Figures: Women of My Family" projesi, Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) merkezinde düzenlenen tanıtım toplantısı kamuoyu ile paylaşıldı.

Farklı coğrafyalardan, farklı yaş ve kültürel arka planlardan gelen 12 kadın yazarın 14 hikaye ile kaleme aldığı eser, tarihsel kurgu metinleriyle toplumsal hafızada sessiz kalmış kadınların hikayelerini gün yüzüne çıkarıyor. Yazın atölyeleri, hikâye derlemeleri ve titiz editoryal süreçlerin ardından okurla buluşan kitap, çok dilli ve çok katmanlı yapısıyla bir kolektif hafıza belgesi niteliği taşıyor.

Hayriye Şendinç: “Kadınların saklı kalmış sesini derledik”

BPW İzmir Yönetim Kurulu Başkanı Hayriye Şendinç, ortaya çıkan eserin sadece kişisel değil tarihsel ve kültürel bir kolektif hafıza çalışması olduğunu vurguladı. Bu çalışmanın BPW tarihinde önemli bir yer tutacağını ve derneğin kurumsal belleğini geleceğe taşıdığını belirten Şendinç, "Bu eser, farklı coğrafyalardan ailelerimizde ve kültürümüzde saklı kalan kadınlara ses vermek ve onları onurlandırmak için kaleme alındı. Ailemin Kadınları, sessiz kalmış kadınlara duyulan vefanın, kadınlar arası dayanışmanın ve yazının iyileştirici gücünün bir ürünü. Projemizin kapanışı, bu anlamda bir başlangıçtır çünkü kolektif hatırlamanın yeni bir sesi artık var. Amacımız, saklı kalan kadınların hikayeleriyle özellikle genç kadınlara ilham vermek ve onları kendi hikâyelerini yazmaya cesaretlendirmek” dedi.