BPW İzmir’de Hayriye Şendinç yeniden başkan seçildi

EKONOMİ / İZMİR

BPW (Business and Professional Women - İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği) İzmir Olağan Genel Kurulu, Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) Merkezi’nde yapıldı. Geniş bir katılımla yapılan genel kurulda mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Hayriye Şendinç, tek liste ile girdiği seçimde oy birliğiyle yeniden başkan seçildi.

Şendinç, genel kurulda yaptığı konuşmada kadınların iş hayatındaki temsili ile toplumsal cinsiyet eşitliği konularına dikkat çekti. Sivil toplum kuruluşlarında görev almanın sadece bir unvan taşımak değil aynı zamanda büyük bir toplumsal sorumluluk üstlenmek olduğunu vurgulayan Şendinç, kadınların bir araya geldiğinde yalnızca kendi hayatlarını değil toplumun tüm geleceğini dönüştürme potansiyeline sahip olduğunu dile getirdi.

Kadınların eşitliği ve kız çocuklarının geleceği için daha fazla dayanışma içinde hareket edilmesi gerektiğini belirten Şendinç, “Bugün burada yalnızca bir genel kurul yapmak için değil birlikte kurduğumuz bu yapının gücünü ve sorumluluğunu yeniden hatırlamak için bir aradayız. Bizler biliyoruz ki sivil toplumda var olmak daha fazla emek ve daha fazla cesaret gerektirir. Bir araya geldiğimizde yalnızca bir dernek değil aynı zamanda bir umut ağı oluşturuyoruz” dedi.