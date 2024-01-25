Brango Çelik Kapı, üretim kapasitesini iki kat artıracak

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

Kayseri OSB’de 10 yıl önce kurulan ve 10 bin metrekarelik kapalı alanda çelik kapı, yangın kapısı ve yarı mamul olarak iç oda kapısı üretimi gerçekleştiren Brango Çelik Kapı 2023 yılında 5 milyon dolarlık yatırımı hayata geçirdi.

Aylık ortalama 6 bin adet çelik kapı, bin 500 adet yangın kapısı ve bin 500 adet iç oda kapısı üreten Brango, üretim tesisinde gerçekleştirdiği yatırımla, çelik kapı üretimini aylık 12 bin adede çıkaracak. Şu anda 100’den fazla çalışanı olan marka, kapasite artışıyla birlikte istihdamını da artıracak.

Brango Çelik Kapı Fabrika Müdürü Serdar Altuner, “2023 yatırım yılımız oldu. Üretim tesisimizde gerçekleştirdiğimiz teknolojik donanım yatırımlarının meyvelerini toplamaya hazırlanıyoruz. İki ay içinde çelik kapı üretim kapasitemizi 2 katına çıkacağız ve aylık 12 bin adet çelik kapı üreteceğiz. Kapasite bakımından sektörümüzün önde gelen markaları arasındayız. Üretim tesisimizin yanı sıra Ar-Ge departmanımıza da önemli yatırımlar yaptık. Ayrıca yurt içi ve dışında da fuar organizasyonlarındaki varlığımızı artırarak ihracatımızın üretimdeki payını da artıracağız” dedi. Serdar Altuner, Brango’nun 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 25 büyüme kaydettiğini ve üretimin de yüzde 65’ini ihraç ettiklerini belirtti. Şu anda hemen her kıtaya ürün gönderdiklerini aktaran Altuner, “Sektörümüzde özellikle ekonomik kapıda bir açık vardı. Bu açığı kapatmak için yola çıktık ve yaptığımız yatırımlar sayesinde kapasiteyi artırarak müşteri talebine daha iyi cevap vermeye başlayacağız. Şu anda en büyük sorunumuz kaliteli ara eleman bulamamak. Makine yatırımlarını gerçekleştirsek de aradığımız nitelikli personele ulaşmakta sıkıntı yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.