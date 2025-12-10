Brisa ve İkra Lojistik’ten güçlü iş birliği

Merve Esin Adıgüzel / Kocaeli

Brisa, filo müşterilerine sunduğu değer odaklı çözümlerini güçlendirmeye devam ediyor. Şirket, bayisi DoğanGü aracılığıyla Türkiye’nin önde gelen çok modlu lojistik şirketlerinden İkra Lojistik A.Ş. ile kapsamlı bir iş birliğine imza attı. Anlaşma kapsamında Brisa ve DoğanGü, İkra Lojistik’in operasyonel süreçlerinde verimliliği, sürdürülebilirliği ve maliyet avantajını artıracak hizmetleri devreye aldı.

1992 yılında taşımacılık faaliyetlerine başlayan ve 7 ülkede 10 ofis ile yaklaşık 500 kişilik uzman kadroyla hizmet veren İkra Lojistik, karayolu, denizyolu, hava ve demiryolu taşımacılığında entegre çözümler sunuyor. Yılda 35.000’in üzerinde taşıma operasyonu ve 1 milyon tonu aşan yük kapasitesiyle sektörün güçlü oyuncuları arasında yer alan şirket, yeni iş birliğiyle operasyonlarında Brisa’nın kapsamlı desteğinden yararlanacak.

Bu kapsamda Brisa, İkra Lojistik’in Adana ve İstanbul Orhanlı garajlarında operasyonel çözümler sunuyor. Orhanlı’daki garajda Brisa tarafından kurulan Mobilfix altyapısı üzerinden kapsamlı servis hizmeti verilirken, Brisa çatısı altındaki DoğanGü tarafından görevlendirilen sabit lastik personeli ile operasyonel süreklilik sağlanıyor.

Dijital filo yönetimi devrede

İş birliği kapsamında, İkra Lojistik’in L2 yetki belgeli ve ADR donanımlı araç filosunda Profleet lastik yönetimi hizmeti hayata geçirildi. Ayrıca yeni lastik temini, yol yardımı ve TMP+ dijital filo yönetimi çözümleri de aktif olarak kullanılmaya başlandı. Bu entegre yapının şirketin operasyonel verimliliğine önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

Brisa’nın filolar için geliştirdiği entegre çözümlerden tam kapsamıyla yararlanan İkra Lojistik’in, Türkiye genelindeki tüm operasyonlarında Brisa’nın lastik, servis ve dijital filo yönetimi hizmetleriyle fark yarattığı belirtiliyor.

"Gerçek ve ölçülebilir değer yaratacağız"

Brisa Stratejik Büyümeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cenk Koçdor, “Bu iş birliği, Brisa’nın filolara sunduğu entegre hizmet yaklaşımının güçlü bir örneği. Profleet ve dijital filo yönetimi çözümlerimizle operasyonların daha verimli, daha kontrol edilebilir ve daha sürdürülebilir hale gelmesini sağlayacağız. Amacımız, müşterilerin günlük operasyonlarında gerçek ve ölçülebilir bir değer yaratmak” ifadelerini kullandı.

Brisa Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yakup Demir, sahadaki bayi gücünün önemine dikkat çekerek, “Bu iş birliği, Brisa’nın yalnızca ürün kalitesiyle değil, sahadaki güçlü bayi ve servis yapısıyla da müşterilerinin yanında olduğunun önemli bir göstergesi. DoğanGü’nün uzmanlığı ve operasyonel çevikliği sayesinde İkra Lojistik’in lastik ve servis süreçleri kesintisiz şekilde yönetiliyor” dedi.

"Operasyonel güvenilirliğimiz güçlendi"

İkra Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Akın Konyar, “Operasyonlarımızın güvenilirliği ve sürekliliği bizim için kritik. Brisa ve DoğanGü iş ortaklığı sayesinde filomuzda hem maliyet hem de operasyonel açıdan önemli kazanımlar elde ediyoruz. Dijital filo yönetimi ve yerinde servis çözümleri süreçlerimizin kontrolünü üst seviyeye taşıdı” diye konuştu.

Filolara sundukları servis yaklaşımına vurgu yapan DoğanGü Genel Müdürü Taylan Avcıoğlu, “İkra Lojistik ile kurduğumuz bu iş birliği, DoğanGü olarak sunduğumuz yüksek servis kalitesinin önemli bir göstergesi. Sabit personel desteğimiz, hızlı müdahale kabiliyetimiz ve Brisa’nın yüksek standartlarıyla filonun tüm lastik süreçlerini güvence altına alıyoruz” dedi