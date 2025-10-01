BSMMMO Başkanı Hüseyin Halil: “Orantısız yaptırımlar adalet duygusunu zedeliyor”

EKONOMİ (BURSA) - Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (BSMMMO) Başkanı Hüseyin Halil, e-defter uygulamasında mükelleflerin karşı karşıya kaldığı ağır cezai yaptırımlara ilişkin bir basın açıklaması yaptı. Halil, elektronik dönüşümün vergi sistemine önemli katkılar sunduğunu ancak cezaların ölçüsüzlüğünün iş dünyasını zora soktuğunu vurguladı. Halil, teknik veya operasyonel hatalar, sistemsel sorunlar ya da mükelleflerin gözünden kaçan küçük detaylar nedeniyle uygulanan yüksek meblağlı cezaların çoğunlukla herhangi bir vergi kaybına yol açmadığını ifade etti. “Bu tür durumlar ne kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında değerlendirilebilir ne de e-dönüşüm sürecine kasıtlı bir karşı koyma olarak yorumlanabilir” diyen Halil, ağır yaptırımların küçük işletmeler başta olmak üzere tüm iş dünyasını olumsuz etkilediğini söyledi.

“Yükümlülüklerimizi her zaman yerine getirdik”

Vergi cezalarının ölçülülük, adalet, hakkaniyet ve yasallık ilkeleri doğrultusunda yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirten Halil, “Küçük bir teknik hata için yüksek meblağlı ceza kesilmesi vergi adaletine aykırıdır. Mükellefin iyi niyeti ve hatanın niteliği mutlaka dikkate alınmalıdır” dedi. Halil ayrıca, Vergi Usul Kanunu’nun 220. maddesi uyarınca Defter-i Kebir’in tasdike tabi defterler arasında olmadığını, buna rağmen kesilen cezaların yasal dayanağının tartışmalı olduğunu hatırlattı. Uygulamada V.U.K’un 337. maddesinde yer alan “tekrarlanan usulsüzlüklerde indirime gidilmesi” hükmünün de dikkate alınmadığını belirtti. Hüseyin Halil, “Bizler devlete karşı yükümlülüklerimizi her zaman yerine getirdik. Ancak kasti olmayan hatalardan dolayı ağır cezalarla karşılaşmak hakkaniyete aykırıdır. E-defter sisteminin iyileştirilmesi, teknik altyapının güçlendirilmesi ve ceza sisteminin adil şekilde yeniden düzenlenmesi hem vergiye gönüllü uyumu artıracak hem de iş dünyasına güven getirecektir” değerlendirmesinde bulundu.