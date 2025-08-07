BSMMMO’da yeni dönem başladı

EKONOMİ (BURSA) - Devir teslim töreninin açılış konuşmasını yapan BSMMMO Başkanı Hüseyin Halil, “Genel kurul ve seçimlerimizin ardından görev dağılımlarımızı gerçekleştirdik ve yeni hizmet dönemimize adım attık. ‘Birlikte olanlar güçlüdür’ diyerek çıktığımız bu yolda kıymetli teveccühlerinizle yeniden hizmet bayrağını taşıyacak olmanın gururu ve mutluluğu içindeyiz. Bugün burada, sadece bir devir teslim töreni değil; aynı zamanda istikrarın, devamlılığın ve emekle kazanılmış bir güvenin tescilini yaşıyoruz. Bugün bu salonda sizlerle birlikte olmamız; geride bıraktığımız 3 yıllık hizmet dönemimizdeki özverili çalışmaların, mesleğimizin gelişimi adına attığımız kararlı ve cesaretli adımların, siz kıymetli üyelerimizle kurduğumuz açık ve samimi iletişimin bir sonucudur. Yönetim anlayışımızın üyelerimiz nezdinde karşılık bulması ve bugün yeniden bu göreve layık görülmüş olmak; büyük bir gurur, aynı zamanda büyük bir sorumluluk. Bu vesile ile sizlerin de huzurlarında; genel kurulumuza katılan, katkı veren, eleştirilerini ileten ve en demokratik hakkı olan oy kullanma hakkını kullanarak bu sürece dahil olan tüm meslektaşlarıma da katkı ve teveccühlerinden dolayı bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.



Oda’nın bu seçim döneminde de ‘Nispi Temsil Sistemi’ ile yönetileceğini dile getiren BSMMMO Başkanı Halil, şunları kaydetti: “6 bin 145 üyesi bulunan Odamızın, yönetim, denetleme ve disiplin kurulları ilk toplantılarını gerçekleştirerek, görev dağılımlarını yaptılar. Yeni dönemde görev yapacak olan tüm kurul üyelerimi tebrik ediyor, hep birlikte başarılı bir hizmet dönemine imza atmayı temenni ediyorum. Odamızın 25. Dönem yönetim kadroları olarak; bir önceki dönem olduğu gibi bu dönem de öncelikli hedefimiz, yine sizlerle birlikte; mesleki menfaatlerimizi ön planda tutarak, mesleğimiz ve meslektaşlarımızın sorunlarına çözüm üretmek olacak. Bu hizmet dönemimizde de Odamızı, sizlerin de katkılarıyla katılımcı bir yönetim anlayışıyla geleceğe taşımak için var gücümüzle çalışacağız.”

Görev dağılımı yapıldı

Hüseyin Halil’in açılış konuşmasının ardından ise Yönetim Kurulu Sekreteri ve Saymanı Mesut Serhat Yurdaor’un sunumunda gerçekleşen devir teslim törenine geçildi. BSMMMO’nun 31 Mayıs – 1 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleşen genel kurul ve seçimlerinin ardından göreve gelen yeni yönetim, denetleme ve disiplin kurulu kadroları, önceki dönem yönetimdeki meslektaşlarından görevlerini devraldılar. Genel kurul ve seçimler neticesinde Hüseyin Halil başkanlığındaki BSMMMO Yönetim Kurulu’nda Yunus Arabacı başkan yardımcısı, Mesut Serhat Yurdaor sekreter ve sayman, Aziz Ok, Bünyamin Çolak, Doğan Yılmaz, Emine Ülkü Dolgun, Nurcan Güngör ve Serkan Semiz ise yönetim kurulu üyesi olarak görev yapacak. Sertaç Konya başkanlığındaki Denetleme Kurulu’nda ise Ali İhsan Topcu ve Soner Duman denetleme kurulu üyesi olarak görev yapacak. Osman Mısır başkanlığındaki Disiplin Kurulu’nda ise Cevat Sevinç başkan yardımcısı, Ercan Demirkıran sekreter, Cem Ağ ve İbrahim Alemdar ise disiplin kurulu üyesi olarak görev yapacak.