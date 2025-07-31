BSS Danışmanlık Kurucu Ortağı Oğuzhan Acar: "Yılda 10 uluslararası projede yer almayı hedefliyoruz"

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olan, Ege ihracatçı Birlikleri’nde proje ofisinde stajla iş hayatına başlayan Oğuzhan Acar, 6 yıl boyunca ulusal ve uluslararası projelerde yer aldı. “Ne yaparsam yapayım, bir ucu ihracata dokunsun” isteğiyle yola çıkan Acar, 2016 yılında kurucu ortağı olduğu BSS Danışmanlık ile hayaline adım attı. BSS Danışmanlık, ihracata yönelik kapasite geliştirme, pazar araştırması gibi alanlar üzerinde çalışıyor. BSS Danışmanlık Kurucu Ortağı Oğuzhan Acar, bugüne kadar çok sayıda ulusal ve uluslararası projede yer aldıklarını, edindikleri bilgi birikimi ve deneyimle firmaların ihtiyaçlarına çözüm sunduklarını söyledi. Acar, önümüzdeki 10 yılda 5 ülkede ofis kurup, 200 kişilik danışman ekiple birlikte yılda 10 projede yer almayı hedeflediklerini söyledi.

Türkiye’deki şirketlerin yüzde 90’ının aile şirketi olduğunu, bu noktada strateji geliştirmenin daha da önemli olduğunu vurgulayan Acar, “Bugüne kadar farklı sektörlerden, farklı şehirlerde yaklaşık olarak 2 bin firma ziyaret ettim. 55 şehirde, farklı projelerde yer aldım. 25’ten fazla sektörde bulundum. Onların ihtiyaçları ve buna yönelik çözümler bulmak için çalıştım. Tüm firmalar, ‘en ucuzu ve en kalitelisi benim’ diyor. Bu mümkün değil. Farklı rekabet alanlarına bakmaları lazım” dedi.

Devletin bölgesel rekabet, sektörel uzmanlaşma ve kümelenme kavramları üzerine sunduğu URGE programları ve destekler konusunda eğitimler aldığını dile getiren Acar, “Türkiye’de şu anda ticaret odaları, ihracatçı birlikleri, borsalar, vakıflar, dernekler, OSB'ler, teknoparkların organizasyonunu yaptığı 256 URGE projesi yürütülüyor. Bizler de uzman kadromuzla insan kaynakları, pazarlama, üretim teknikleri gibi alanlarda ortak ihtiyaçlarını ortaya çıkararak, yol haritası çerçevesinde firmaları rekabetçiliğe hazırlıyoruz” diye konuştu.

Son 10 yılda teknolojinin ve hizmet sektörünün gelişmesiyle birlikte, Türkiye'deki ihracatın içerisindeki hizmet ihracatı payının yaklaşık %30'a ulaştığını dile getiren Acar, “Yazılım, teknoloji ve hizmet sektörü çalışmalarımızı artırmayı hedeflediğimiz bir alan. Türkiye'de yazılım alanında ciddi bir potansiyel var. Bunda teknoparkların payı çok büyük. Hizmet sektörü de giderek büyüyor” dedi.

“HİSER konferansı kapsamında 3 ödül aldık”

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan Ticaret Bakanlığı Hizmet Sektörü Destekleri (HİSER) Kümelenme Konferansı kapsamında proje uygulayan kurumlara ödüller verildiğini söyleyen Acar, “En iyi ihtiyaç analizi, en iyi eğitim, en iyi danışmanlık, en iyi tanıtım, en iyi ticaret heyeti, en iyi alım heyeti olmak üzere 6 farklı alanda ödül verildi. BSS olarak Gaziantep Bilişim Kümelenmesi’ne yönelik olarak gerçekleştirdiğimiz İhtiyaç Analizi çalışması 43 proje arasında en iyi ihtiyaç analizi ödülünü aldı. Yine ihtiyaç analizlerini yaptığımız Trabzon Sağlık Turizmi Projesi en iyi tanıtım, Haberleşeme Teknolojileri Kümelenmesi de en iyi eğitim ödülünü aldı. Özetle verilen 6 ödülün 3’üne biz katkı sunduk” diye konuştu.

BSS özelinde de firmalara, kamuya, özel sektöre önerdikleri gibi 5 yıllık, 10 yıllık stratejiler geliştirdiklerini aktaran Acar, “BSS adı, Business Support Solutions kelimelerinin ilk harflerinden geliyor. Biz aslında bir iş fabrikasıyız diyebiliriz. İhtiyaçları analiz ederiz, çözüme yönelik olarak işi şekillendiririz. Bunu yaparken de hangi alanda hangi uzmana ihtiyacımız var ise o uzmanı Türkiye'den veya dünyadan buluruz. Uzmanlarla bu ihtiyaçlara yönelik işbirliği yaparız. Yıllardır kümelenme üzerine, strateji üzerine çalışıyorum. Ortağım Esra Taşçı, uluslararası alanda oldukça deneyimli. Kendi alanlarımız haricinde çalışacağımızda, en iyi uzmanlarla anlaşırız. Herkes en iyi bildiği işi yapar. Doğru hizmet veriyoruz, doğru çalışıyoruz, doğru sonuçlar elde ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye'de danışmanlık sektörünün giderek geliştiğini dile getiren Acar, danışmanlık konusunda bir hizmetin minimum 6 ay sürdüğünü ve sadece bir firmaya odaklanıldığını belirterek, “Odağı dağıtmamak ve dinlenme süreleri sağlamak bizim işimiz için çok önemli” dedi.

“Yapay zeka temelli sistem sunacağız”

Önümüzdeki 10 yılda en az 5 ülkede ofis kurmayı, 200 danışman ile yılda en az 10 büyük uluslararası projeye hizmet verebilecek bir yapı oluşturmayı hedeflediklerini söyleyen Acar, “En önemli çalışmalarımızdan biri de yapay zeka temelli sunacağımız bir sistem. Kullandığımız teknolojileri firmalara sunmak istiyoruz. Yani bir firma, strateji geliştirmek istediğinde bu teknoloji elinin altında olacak ve o da bunu kullanabilecek. Bunu piyasaya sürmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Ekibimizi gençlerle genişletmek istiyoruz”

Üniversiteden mezun olurken, danışmanlık alanında çalışmak isteyenleri ekiplerine dahil etmek istediklerini anlatan Acar, “Çünkü onların know-how'ı çok kıymetli. Onlar, yapay zekayı kullanabilen, makine öğrenmeyi kullanabilen, IoT'yi bilen, deep learning yapabilen uzmanlar. Onlar üniversite hayatlarında hep bunlarla uğraşıyorlar zaten. Hatta onların birer girişimci olması için işbirliği yapabiliriz. Hedeflerimizden biri de şirketi hep genç tutmak. Mümkün olduğunca ekibimize daha fazla genç arkadaşımızı dahil etmek istiyoruz” dedi.

Esra Taşçı: “Malaga’daki potansiyeli değerlendirmek istiyoruz”

Son 3 yıldır hizmet vermek istedikleri ülkelerde çalışmalar yaptıklarını dile getiren BSS Kurucu Ortağı Esra Taşçı, “Şu anda BSS Hungary’yi yurduk. Budapeşte ve Szaged’de stratejik partnerimiz var. Onlarla inovasyon projeleri üzerine çalışıyoruz. Şu anki hedefimiz İspanya’ya açılmak. Madrid ve Barcelona'da çalışmalar yaptık ama öncelikli hedefimiz Malaga. Bu şehir de teknoloji alanında ciddi yatırımlar var. Bunu değerlendirmek, değer yaratmak istiyoruz. Bu, aynı zamanda Latin Amerika başta olmak üzere İspanya'nın nüfuz ettiği ülkelere açılmak için çok doğru bir strateji. Bizim için Malaga, teknoloji üssü olabilir” hedeflerini paylaştı.