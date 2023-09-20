BT Steel Door'dan 6 buçuk milyon dolarlık ciro hedefi

HİLAL SÖNMEZ / EKONOMİ

BT Steel Door, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde 2014 yılında üretime başladı. Şu anda 80 kişinin çalıştığı ve aylık 2 bin 500 yıllık olarak da yaklaşık 30 bin civarında kapı üreten firma, 2024 yılından itibaren de markalaşma çalışmalara odaklanacak. BT Steel Door Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Toğan, “Şu anda üretimimizin yüzde 20’sini ç pazara yüzde 80’ini ise dış pazara gönderiyoruz. Yurtiçinde emlak konut projeleri ve TOKİ işleri gibi büyük projelerde yer alıyoruz. Yurtdışında ise Orta Asya ve Avrupa kıtaları başta olmak üzere yaklaşık 20 ülkeye ürünlerimizi gönderiyoruz” dedi.

Şu anda yıllık olarak 30 bin adet kapı ürettiklerini ancak tam kapasite çalıştıkları takdirde 45 bin adet kapı üretebileceklerini kaydeden Bekir Toğan, “2023 yılını yaklaşık olarak 6 buçuk milyon dolarlık bir ciro ile kapatacağız. Aslında üretim kapasitemizi ve satışlarımızı artırabiliriz. Ancak biz 2024 yılında üretim ve satış yerine tasarım faaliyetlerine odaklanacağız. 2024 yılı için ve kısa-orta vadede belirsizliğin hâkim olacağı bir dünya piyasası söz konusu olacak. Bizde bu süreçte yeni yatırım, üretim, kapasite ve satış çalışmaları yerine inovasyona odaklanacağız. Marka bilinirliğimizi ve özgünlüğümüzü artırmaya yönelik tasarım faaliyetlerini artıracağız. Bu alanda ekibimizi de genişleteceğiz” diye konuştu.