BTSO Başkan Adayı Matlı: “10 yıldır bekleyen talepler sonuçlandırılmalı”

EKONOMİ (BURSA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkan Adayı Özer Matlı, KOBİ OSB projesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Projenin kişilere ve seçim sonuçlarına bağlı olmaması gerektiğini belirten Matlı, yaklaşık 10 yıldır iki kez talep toplanmasına rağmen bugüne kadar KOBİ’lere yer tahsisi yapılamadığını ifade etti. Seçime kısa süre kala üçüncü kez talep toplandığını belirten Matlı, “Daha önce toplanan talepler neden sonuçlandırılmadı? Verilen sözler neden yerine getirilmedi?” sorularını yöneltti. Göreve gelmeleri halinde son talep toplama süreci de dahil olmak üzere tüm başvuruların BTSO güvencesi altında olacağını kaydeden Matlı, hiçbir başvurunun yok sayılmayacağını ve sürecin başından sonuna kadar takip edileceğini söyledi. Matlı, KOBİ OSB’nin hayata geçirilmesi ve yer tahsislerinin daha adil, açık ve şeffaf biçimde tamamlanması için çalışacaklarını belirtti.

Matlı, açıklamasını “KOBİ OSB şahısların değil, BTSO’nun projesidir. Kurumlar kalıcıdır, kişiler geçicidir” ifadeleriyle tamamladı.