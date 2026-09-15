BTSO Başkan Adayı Matlı’dan Bursa’nın üreticilerine ‘iş ağı’ modeli

EKONOMİ (BURSA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkan Adayı Özer Matlı, Yıldırım’daki Vişne Ticaret Bölgesi’ni ziyaret ederek oda üyeleri, esnaf ve firma temsilcileriyle bir araya geldi. Bölgedeki üreticilerle öğle yemeğinde de buluşan Matlı’ya, Bursaspor Başkanı Enes Çelik eşlik etti. Bursa’nın ekonomik gücünün kent geneline yayılan üretim kapasitesiyle birlikte ele alınması gerektiğini belirten Matlı, küçük üreticiden sanayiciye, esnaftan kadın girişimciye kadar tüm kesimleri birbirine bağlayacak daha güçlü bir ticaret ekosistemi oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Matlı, Bursa’da faaliyet gösteren işletmelerin birbirlerinin ürün, kapasite ve ihtiyaçlarından yeterince haberdar olmadığını belirterek, bu kopukluğu gidermek amacıyla “Bursa İş Ağı” oluşturacaklarını açıkladı.

Sistemin, kentte üretilen ürünlerin ve hizmetlerin daha görünür hale gelmesini, Bursa’daki işletmelerin birbirlerinden daha fazla tedarik yapmasını ve ticaretin şehir içinde güçlenmesini sağlayacağını ifade etti. Bursa’nın ticari gücünü büyütmenin yollarından birinin kent içinde üretilen ürünlere daha fazla alan açmak olduğunu vurgulayan Matlı, kurumların ve işletmelerin satın alma tercihlerinde Bursa üretimine öncelik vermesi gerektiğini söyledi. Bursa İş Ağı’nın evlerinde üretim yaparak ekonomiye katkı sağlayan kadınları da kapsayacağını belirten Matlı, kentteki üretim kapasitesinin bütün unsurlarıyla kayıt altına alınması ve birbirleriyle ticari ilişki kurmasının sağlanması gerektiğini dile getirdi.

Bursa firmalarının fuar katılımlarında yalnızca stant açma veya ziyaret gerçekleştirme anlayışının geride bırakılması gerektiğini belirten Matlı, fuarlardan somut ticari sonuç alınmasını hedeflediklerini söyledi.