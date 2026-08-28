BTSO Başkan Adayı Özer Matlı'dan Bursa ekonomisi için 2040 dönüşüm planı

ERHAN BEDİR / BURSA

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Özer Matlı, Bursa iş dünyasının gelecek 15 yıllık dönüşümüne ilişkin hazırlanan “Bursa Ekonomisi Dönüşüm Planı – Vizyon 2040” programını düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. Konuşmasına şeffaflık vurgusuyla başlayan Matlı, daha önce “ticaretin kalbi” olarak nitelendirdiği Kapalıçarşı’dan başlattıkları süreci bu kez “sanayinin kalbinde” sürdürdüklerini söyledi. Basının soru sorması, incelemesi ve araştırmasının demokratik ve şeffaf yönetimin önemli unsurlarından olduğunu belirten Matlı, toplantının yalnızca yeni bir programın tanıtımı olmadığını ifade etti. Matlı, “Bugün burada yalnızca bir program açıklamak için değil, 60 bin üyenin biriken itirazını, talebini ve gelecek iradesini seslendirmek için bulunuyoruz” dedi.

“Matlı’dan BTSO yönetimine eleştiri”

Özer Matlı, konuşmasının önemli bir bölümünü mevcut BTSO yönetimine yönelik eleştirilere ayırdı. Bursa’nın aynı projelerin ortadan kaybolmasını, takvimlerinin değiştirilmesini ve seçim dönemlerinde yeni isim, görsel ve tarihlerle yeniden gündeme getirilmesini daha fazla bekleyemeyeceğini savunan Matlı, tartışmanın kişisel bir polemik olmadığını belirtti. Matlı, bunun “iki yönetim anlayışı arasındaki açık fark” olduğunu söyleyerek, mevcut anlayışın proje sayısını, bina büyüklüğünü ve faaliyetleri anlattığını; kendilerinin ise başarıyı üyeye sağlanan ekonomik faydayla ölçeceklerini ifade etti. “Biz üyenin kazandığı zamanı, azalan maliyeti, ulaştığı finansmanı, yeni müşteriyi ve ciroyu anlatacağız” diyen Matlı, Bursa’ya fayda sağlayan mevcut çalışmaları koruyup geliştireceklerini, ancak 60 bin üye adına kaynakların nereye gittiğini ve ne sonuç ürettiğini de sorgulayacaklarını söyledi.

“TEKNOSAB üzerinden dikkat çeken iddialar”

Matlı’nın en dikkat çekici çıkışlarından biri TEKNOSAB üzerinden geldi. TEKNOSAB’ın 2015 yılında hayata geçtiğini söyleyen Matlı, mevcut doluluğun yüzde 9,4 olduğunu öne sürdü. Bölgede satılık ve kiralık fabrika ilanlarının bulunduğunu, bazı alanlarda altyapıya erişim sorunu yaşandığını iddia etti. Matlı, buna rağmen yeni ve daha büyük alanların tamamlanmış fizibilite ve açık finansman modeli olmadan “vizyon” olarak kamuoyuna sunulduğunu savundu. BTSO iştiraklerinin kaynak kullanımı konusunda da eleştiriler yönelten Matlı, üye finansmana ve teknolojiye ulaşmakta zorlanırken Oda kaynaklarının önceliğinin üyelerin rekabet gücü olması gerektiğini söyledi.

“TEKNOSAB’da araziler geri alınıp KOBİ’lere verilecek”

TEKNOSAB’daki tahsis süreçlerinde yöneticiler ve yakınlarının ekonomik menfaat sağlayabilecek pozisyonlardan uzak durması gerektiğini savunan Matlı, bazı tahsislerin geri alınarak gerçek ihtiyaç sahibi KOBİ’lere verilmesi gerektiğini söyledi. Matlı, bu tür projelerde yalnızca yatırımın kendisinin değil, projeyi yöneten isimlerin ve yakınlarının arazi edinip edinmediğinin de kamuoyu tarafından sorgulanabilmesi gerektiğini ifade etti. “TEKNOSAB’ın 93 tane açıklananı var, daha 70 tane açıklanmayan listesi var” diyen Matlı, bu listelerde yönetim kurulu üyelerinin ne kadar alana sahip olduğunun kamuoyu tarafından görülemediğini ileri sürdü. Matlı, bazı tahsislerde yatırım yükümlülüklerinin yerine getirilmediğini ileri sürerek sert ifadeler kullandı. Bazı alanların geçmişte metrekare bazında 170 bin lira bedelle ve üç yıl vadeyle alındığını, buna rağmen 2025’ten bu yana yatırım yapılmadığını öne süren Matlı, etik açıdan yönetim kademesinde bulunan kişilerin bu tür tahsislerde yer almaması gerektiğini savundu. Matlı, söz konusu alanların önemli bir kısmının geri alınması gerektiğini söyledi. Matlı, tahsis alamayan çok sayıda KOBİ bulunduğunu belirterek mevcut dağılımı eleştirdi. Bu alanların geri alınarak gerçek ihtiyaç sahibi KOBİ’lere tahsis edilmesini hedeflediklerini ifade etti.

“Bursa neden daha fazla marka ve patent üretmiyor?”

Matlı, Bursa’nın Türkiye’nin ihracatına, sanayisine ve istihdamına önemli katkı verdiğini ancak bunun daha fazla marka, patent, yazılım ve yüksek teknoloji gelirine dönüştürülmesi gerektiğini söyledi. “Tüccarımız, esnafımız ve küçük üreticimiz Odanın gücünü neden günlük hayatında hissedemiyor?” sorusunu yönelten Matlı, Vizyon 2040’ın bu sorulara verdikleri bütüncül cevap olduğunu kaydetti. Planın geçmişte Bursa’ya kazandırılmış değerleri yok saymadığını vurgulayan Matlı, çalışan yapıların yenileneceğini, kapasitelerinin büyütüleceğini, eksiklerin tamamlanacağını ve yeni çalışmaların gerçek ihtiyaca göre ekleneceğini ifade etti.

“2030 değil, 2040 vizyonu”

Matlı, BTSO’nun bütçesi, iştirakleri, kurumlar arası ilişkileri, verisi ve itibarının tek hedefte birleştirilmesini öneriyor: 60 bin üyenin rekabet gücünü ve Bursa’nın kalıcı refahını büyütmek. 2030’un uzun vadeli bir vizyon değil, önlerindeki dört yıllık yönetim döneminin sonu olduğunu söyleyen Matlı, Bursa’nın yönünü 2040’a göre tarif ettiklerini belirtti. 2026-2030 dönemini ise ilk uygulama, sonuç alma ve hesap verme programı olarak tanımladı. Matlı, “2030 yolun sonu değil, ilk büyük sonuç kapısıdır” dedi. Vizyon 2040’ın hazırlanma sürecine ilişkin de rakamlar veren Matlı, 70 meslek komitesinden 2 bin 425 üyeyle temas kurduklarını ve 300 saati aşan toplantılar gerçekleştirdiklerini açıkladı.

“Vizyon 2040’ın 6 dönüşüm ekseni”

Matlı’nın planının omurgasını altı ana eksen oluşturuyor: 1.’ci eksen “Dönüşümün Önündeki Engelleri Kaldır”, 2.’ci eksen “Dönüşümü Planla”, 3.’cü eksen “Dönüşüme Yön Ver”, 4.’cü eksen “Dönüşümün Uygulanmasına Liderlik Et”, 5.’ci eksen “Dönüşümü Ürüne ve Pazara Kalıcı Olarak Bağla” ve 6.’cı eksen ise “Dönüşümü Sürekli İzle ve İyileştir”. Matlı, bu yapı 6 dönüşüm ekseni, 28 büyük dönüşüm hamlesi ve 46 yüksek etkili çözüm Bursa’nın 2040 yılına kadar önünü açacak anahtar olduğunu ifade etti.

“Bursa’nın 8 stratejik dönüşüm alanı”

Bursa’nın gelecekte yüksek katma değer üretebileceği sekiz ana alanı belirlediklerini ifade eden Matlı, “ Bunların; Yeni Nesil Mobilite, İleri Malzeme-Teknik Tekstil ve Kompozit, Medikal, Endüstriyel Teknoloji-Robotik-Sensör, Gıda ve Biyoekonomi, Yeşil Teknolojiler, Endüstriyel Yazılım ve Siber Güvenlik ve Deneyim Ekonomisi’dir” dedi. Yeni Nesil Mobilite Programı ile elektrikli araç, batarya ve BMS, güç elektroniği, şarj altyapısı, araç yazılımı, siber güvenlik ve otonom sistemler öne çıkarılacak. Tekstil ve kompozit birikimi medikal ve koruyucu tekstil, akıllı kumaş ve yüksek performanslı malzemelere yönlendirilecek.

“Bursa medikal üssü”

Bursa Medikal Üssü Programı ile makine, plastik, tekstil ve yazılım kabiliyetleri sağlık teknolojileriyle buluşturulacak. Tıbbi cihaz, sarf malzemesi, rehabilitasyon teknolojisi, medikal tekstil ve dijital sağlık ürünlerinin Bursa’dan pazara çıkması hedefleniyor. Robotik, sensör, görüntüleme, kestirimci bakım, dijital ikiz ve endüstriyel yapay zekâ da Endüstriyel Teknoloji, Robotik ve Sensör Programı kapsamında desteklenecek.

“Gıdadan yeşil teknolojiye yeni pazarlar”

Gıda ve Biyoekonomi Programı ile Bursa’nın tarım ve gıda kapasitesinin fonksiyonel ürün, yeni protein kaynakları, biyomalzeme, akıllı ambalaj ve tarım teknolojisine dönüştürülmesi hedefleniyor. Yeşil Teknolojiler Programı’nda enerji, su, atık ve karbon sorunlarının Bursa firmaları için teknoloji ve hizmet pazarına dönüştürülmesi amaçlanıyor. Endüstriyel Yazılım ve Siber Güvenlik Programı ise Bursa fabrikalarını yeni yazılım ve siber güvenlik çözümlerinin ilk müşterisi ve referansı haline getirmeyi hedefliyor.

“Bursa’nın hikâyesi gelire dönüşecek”

Deneyim Ekonomisi Programı ile tarih, doğa, termal kaynaklar, gastronomi, sağlık, spor ve zanaat birikiminin satın alınabilir turizm ürünlerine dönüştürülmesi planlanıyor. Amaç Bursa’nın yalnızca ziyaret edilen değil, daha uzun süre konaklanan ve daha yüksek ziyaretçi harcaması üreten bir şehir olması. Bursa Lojistik Akıl Ağı ile OSB’ler, sanayi siteleri, limanlar, demiryolu, Yenişehir Havalimanı, depolar ve şehir içi dağıtımın tek plan içerisinde ele alınması hedefleniyor. Sistemin Bursa’nın farklı lojistik unsurlarını tek bir ağ altında toplaması öngörülüyor.

“Vizyon 2040 bir seçim sloganı değil”

Matlı, toplantının sonunda Vizyon 2040’ın uzun vadeli bir yönetim sözü olduğunu belirtti. “Vizyon 2040 bir seçim sloganı değil, Bursa’ya verdiğimiz uzun vadeli sözdür. Bu sözü birlikte düşünerek, karar vererek ve sonuçları açıkça paylaşarak yerine getireceğiz” ifadelerini kullanan Matlı, konuşmasını “Bursa için, üyelerimiz için; birlikte güçlü, birlikte ileri” sözleriyle tamamladı. Ayrıca Vizyon 2040’ın tek seçim dönemine sıkıştırılmış bir vaat listesi olmadığı belirtilirken, 2026-2030 dönemi ilk uygulama, kanıt ve hesap verme dönemi olarak ele alınıyor. İlk 100 günde çalışan pilotların başlatılması, ilk yılda ise dört yıllık uygulama ölçeğinin ortaya çıkarılması hedefleniyor.

“Gıda OSB’de 6 yıldır yürüyen bir süreç var”

Gazetecilerin soruları üzerine Gıda OSB projesinin geçmişine ilişkin açıklamalarda bulunan Matlı, söz konusu çalışmanın yeni ortaya çıkmış bir proje olmadığını söyledi. “Gıda OSB’de altı yıldır yürüyen bir süreç var” diyen Matlı, projenin kendisinden çıktığını da belirterek sürecin Yenişehir üzerinden uzun süredir devam ettiğini ifade etti. Projenin ilgili kamu kurumlarından habersiz yürütüldüğü yönündeki değerlendirmelere ise karşı çıktı. Matlı, valilik ve ilgili bakanlık düzeyinde projeye ilişkin bilgi ve yazışmalar bulunduğunu savunarak, “Hepsinin bilgisi var, hepsinin yazışması var” dedi. Matlı, kendi şirketlerinin yatırımları üzerinden yöneltilen eleştirilere de yanıt verdi. Kendisinin sanayici olduğunu hatırlatan Matlı, yöneticisi olduğu şirketin yüksek ciro ve ihracat hacmine sahip olduğunu belirterek, bir yatırımcı olarak yatırım yapma ve uygun koşullarda yer edinme hakkının bulunduğunu savundu.