BTSO Başkan Vekili İsmail Kuş: “Önceliğimiz işletmelerimizi ayakta tutmak”

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) Ağustos ayı meclis toplantısında konuşan Başkan Vekili İsmail Kuş, iş dünyasının hem küresel hem de ulusal ölçekte ciddi sınavlardan geçtiğini söyledi. Küresel ölçekte yaşanan savaşlar, ticaretteki kırılmalar ve ekonomik dalgalanmaların iş dünyasına yeni zorluklar getirdiğini belirten Kuş, yurt içinde ise enflasyon, yüksek faiz ve maliyet baskılarının firmaları zorladığını ifade etti. Kuş, “Firmalarımız bu süreçte büyük bir sabır ve fedakârlık gösteriyor. Olağanüstü koşullarda en önemli önceliğimiz, işletmelerimizin süreci en az hasarla atlatabilmesidir. BTSO olarak üyelerimizin dile getirdiği görüş, öneri ve beklentileri çözüm adımlarına dönüştürmek için çalışıyoruz” dedi.

Merkez Bankası Başkanı 2 Eylül’de Bursa’da

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile yürütülen çalışmaların önemli bir sonucunun “Nefes Kredisi” olduğunu söyleyen Kuş, 8 Temmuz’da başlayan uygulama ile yaklaşık 30 milyar TL destek sağlandığını aktardı. İlave kredi limitlerinin açılması için girişimlerin sürdüğünü belirten Kuş, “Bu dönemde uygun koşullarda finansmana erişim; daha fazla yatırım, üretim ve istihdam anlamı taşıyor. Yeni destek paketinin de bir an önce hayata geçirilmesini arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı. BTSO’nun 2 Eylül’de Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ı ağırlayacağını hatırlatan Kuş, “Sayın Karahan ile iş dünyamızın gündemindeki konuları ve para politikalarını kapsamlı bir şekilde değerlendirme imkanı bulacağız” dedi.

Suriye’de yeniden yapılanma fırsatı

Bölgesel gelişmelere de dikkat çeken İsmail Kuş, güvenliğin tesis edilmesiyle birlikte Suriye’de yeniden yapılanma sürecinin hızlanacağını vurguladı. Kuş, “Bu süreç Bursa iş dünyamız için önemli fırsatlar barındırıyor. Şehrimize gelerek üretim ve ticarete güç katan Suriyeli kardeşlerimiz, aynı zamanda bu yeni dönemde Suriye’de iş yapma potansiyeline de sahip” diye konuştu. Kuş, BTSO’nun bu süreçte üstleneceği role dikkat çekerek, “Firmalarımızı doğru şekilde eşleştirerek hem Bursa’da hem de Suriye’de ortak yatırım ve ticaret zemini oluşturmak istiyoruz. Böylece hem kardeşlik bağlarımızı ekonomik alanda da güçlendirecek, hem de üyelerimiz için yeni pazar imkanları yaratacağız” diye konuştu.