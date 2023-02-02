BTSO Başkanı Burkay: Borcunu zamanında ödeyene teşvik bekliyoruz

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) 2023 yılı ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. BTSO Meclis salonunda yoğun bir katılımla gerçekleşen toplantının son bölümünde konuşan BTSO Başkanı İbrahim Burkay, “Pandemi ve kriz döneminde bile sektör çeşitlenmesini yapmış olan şehirler krizi daha rahat atlatıyor. Biz diğer illerle mukayese ettiğimizde neredeyse onların yarısı kadar yatırım alanlarına sahibiz. Ama onların iki katı ihracat yapıyoruz. Bu tamamen bizim katma değerli orta yüksek ve ileri teknolojilerdeki üretim gücümüzden kaynaklı. Kilogram ihracat değerimiz dört buçuk dolar. Türkiye ortalaması üç katı. Şimdi burada böyle bir potansiyel varsa bunu geliştirmek gerekli. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Bunu doğru anlatmamız lazım. Hangi kararımızla geç kaldıysak o alanda ciddi anlamda zayıfladığımızı piyasada geriye düştüğümüzü birebir yaşıyoruz” dedi.

“Büyük bir beklentimiz yok”

Yakın zamanda yasalaşması beklenen vergi affı hakkında da konuşan Burkay, “Biliyorsunuz, bu stok affı, matrah artırımı, kasa affı gibi uygulamalar içeren yeni bir yapılandırma gündemde. Ben firmalarımıza can suyu niteliğinde olan bu destekler için teşekkür ediyorum. Özellikle bu tüm kamu ödemelerini düzenli olarak gerçekleştiren iş insanlarımıza da ayrıca teşvik edici bir indirimin de uygulanmasının önemli olduğunu her platformda dillendiriyoruz. Şimdi ‘bu aflardan faydalanacak mısınız?’ diyorlar. Arkadaşların çoğundan ‘hepsini ödedik zaten. Affa girmiyoruz’ diyenleri de duydum. Burada en azından yükümlülüklerini zamanında ve süresinde yerine şirketlerimiz için de bir teşvik bekliyoruz. Bu konuda büyük şeyler de beklemiyoruz aslında. Küçük dokunuşlarla en azından bunun farkında olunduğunun belirtilmesi, hissettirilmesi önemli diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Şubat sonu bir indirim daha bekliyoruz”

Maliyet artışları konusunda da değinen Burkay, “Her ne sebepten olursa olsun, özellikle bu enerji fiyatlarının oluşturduğu bir maliyet baskısı var. Çok rahat yönetebildiğimiz bir alan değil ama fiyatlar dünyada geri gelme başladı. Bu gerilemenin doğru bir şekilde maliyete yansıtılması lazım. Çünkü şirketlerimiz şu anda para kazanamıyor. Özellikle ben 2022’nin ikinci yarısından itibaren bu artan maliyetlerden kaynaklı ciddi anlamda maliyetine satışlar var. İndirimler açıklandı ama biz martı da bulmadan belki şubatın ikinci yarısında tekrar bir indirim bekliyoruz. Bu bizi çok rahatlatır. Bizim rekabetçiliğimizi de ciddi anlamda artırır. Özellikle doğal gazın çok yoğun kullanıldığı alanlarda enerjinin maliyet içindeki payı çok yükselmiş durumda. Bu yönetilebilir değil. Bunun bir an evvel dünyadaki konjonktürel gelişime uygun olarak düzenlenmesini istiyoruz” diye konuştu.

“KOBİ OSB’ye 5 bin firma başvurdu”

Şehirdeki gelişmelerden de bahseden ve ‘mekansal planlama’ vurgusu yapan BTSO Başkanı İbrahim Burkay, “TEKNOSAB’ın otoyol bağlantısı için çalışmalar sürüyor ve bahar gibi tamamlanmasını bekliyoruz. Şu an orada 63 firma çalışma ruhsatını alıp inşaatlara başlarken 6’sı faaliyetlerine başladı. O 6 fabrikada 3 bin kişilik bir istihdam söz konusu. 2023 sonunda ruhsat alan firmaların yüzde 35-40’ının üretime başlamasını öngörüyoruz. Şehrin ihtiyaçlarını anlamak için çalışırken kavramları da karıştırmamak gerekli. KOBİ OSB’de önceliğimiz adından da anlaşıldığı gibi üretim odaklı olup şehir içinde kalan üretim tesislerinin gerekli altyapıya sahip alanlara taşınması. Bu alan için mevcut talep sayısı 5 bin firmayı geçmiş durumda. Talep toplama süremizi de şubat sonuna kadar uzattık. Bu konuda önümüz açılırsa TEKNOSAB’daki gibi 3-4 yıl içerisinde KOBİ OSB’de ihtiyaç duyulan o alanları sunabiliriz” dedi.

“Lojistik köy için talep toplayacağız”

Bursa’daki en büyük eksikliklerden birisinin de lojistik anlamda yaşandığının altını çizen Başkan Burkay, “Bursa’nın lojistik ve depolama alanlarına ihtiyacı var. Birçok firmamız OSB’lerde bu konuda yer alıyor. OSB alanları ile lojistik alanların altyapı ihtiyaçları farklı. Lojistik alanların ulaşım bağlantılarına yakın olması gerekli. Ayrıca OSB’lerdeki gibi bir altyapıya da ihtiyaç duymuyorlar. Biz KOBİ OSB gibi şehrin ihtiyacı olan Lojistik Köy için de talep toplamaya başlayacağız. Bursa’nın çıkışı burada. Ayrıca yine şehir içinde kalan bazı üretim alanlarının taşınmasına katkı koyacak, yeni depolama alanları oluşturacak. Büyümek isteyen bazı firmalara o büyüme alanını sunacak Çataltepe projesi de tamamlanmalı. Bu konuda bizden istenilen desteği de vermeye hazır olduğumuzu belirtirken eğer KOBİ OSB ve Lojistik köy ile birlikte o proje de hızlandırılırsa Bursa’nın en temel problemleri olan Trafik ve çevre kirliliği ile planlama problemlerinin ortadan kalkacağını düşünüyoruz” dedi.