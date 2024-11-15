BTSO Başkanı Burkay: “Bursa olarak maalesef yerimizde saymaya devam ediyoruz”

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i konuk etti. Yaklaşık dört saat süren toplantıda Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlıkları devam eden 1/100 binlik yeni çevre düzeni planı çalışmaları da görüşüldü. Bursa’nın sanayileşme hamlesiyle bugün 7 bini aşkın ihracatçısı, kilogram başına 3,69 dolar ihracat değeri ve 7 milyar dolarlık dış ticaret fazlasıyla Türkiye’nin üretim gücü ve dünyaya açılan kapısı haline geldiğini ifade eden BTSO Başkanı İbrahim Burkay, “Rekabet ettiğimiz şehirler yeni yatırım alanları ile ihracat performanslarında önemli artışlar gösterirken, Bursa olarak bizler maalesef yerimizde saymaya devam ediyoruz. Mevcut koşulları geliştiremezsek, önümüzdeki 10 yılda ihracatta ilk 10 sırada yer almamız zor görünüyor” dedi.

Bursa’daki sanayi alanlarının yüzde 50’sinin plansız alanlar olduğunu, buralarda 8 bini aşkın KOBİ’nin üretimlerini sürdürmeye çalıştığını kaydeden Burkay, “Bizim temel beklentimiz, Bursa’da daha planlı ve nitelikli bir sanayi yerleşimi ve gelişmiş bir altyapının oluşturulmasıdır. Bu kapsamda şehir içinde sıkışmış, plansız sanayi alanlarındaki üretim tesislerinin şehir dışına taşınması konusunu Bursa ekonomisi ve geleceğimiz açısından kritik önemde görüyoruz” diye konuştu. Bursa Büyükşehir Belediyesinin kentin yeni anayasası olacak 1/100 binlik yeni çevre düzeni planına da destek olacaklarını vurgulayan İbrahim Burkay, “Bu planın hem girişimcilerimiz hem de bu şehirde yaşayan herkesin önünü daha rahat görmelerini ve kaynaklarını verimli kullanmalarını sağlamasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kentin yüzde 62’si kaçak ve dayanıksız yapı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de çevre düzeni planını çevreyi önceleyen bir anlayışla hazırladıklarını belirterek, “Kentimizin maalesef yüzde 62’si kaçak ve dayanıksız yapılardan oluşuyor. Ayrıca birçok yapı sıvılaşma riski bulunan zemin alanlarının üzerinde yer alıyor. Bu alanlarda fabrikalar da bulunuyor. Amacımız hep birlikte, kent dinamikleri olarak bir araya gelerek daha güçlü ve dirençli bir kent inşa edebilmektir. Burada sorumluluğumuz büyük. Düzensiz sanayi alanlarının düzenli bölgelere taşınması taleplerinin de farkındayız. Şu anda yapacağımız, kent anayasası dediğimiz plan gelecek 100 yılımızı şekillendirecek. Bu yüzden kent ekosistemini koruyacak bir yapıda, sürdürülebilir bir anlayışta olması gerekiyor” diye konuştu.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Meclis Başkanı Ali Uğur, Yönetim Kurulu, Meclis ve Komite Üyelerinin katıldığı istişare toplantısında Bursa ekonomisinin kalkınma ve gelecek vizyonu değerlendirildi.