BTSO Başkanı Burkay: “Döviz bazlı borçlanmanın önü açılmalı”

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) Şubat ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Gündem maddelerinin oy birliği ile kabul edildiği toplantının dilekler bölümünde kürsüye gelen Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, KOSGEB’in sunduğu finansman destekleriyle ilgili iş dünyasına çağrı yaptı. Burkay, KOSGEB’in yeni açıkladığı üç destek paketiyle işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştıracağını belirtirken, “Özellikle finansa erişimin zor olduğu bu dönemde KOSGEB, kapasite geliştirme projeleri için 20 milyon liraya kadar 20 puanlık faiz desteği sağlıyor. İhracat yapan işletmeler içinse 50 milyon liraya kadar faiz desteği var” dedi.

Dijital dönüşümün önemine de değinen Burkay, bu alanda firma başına 20 milyon liralık krediye 20 puan faiz desteği verileceğini kaydetti. Burkay Ayrıca tekstil, mobilya ve deri sektörlerinde çalışan başına 2.500 TL’lik destek sağlanacağını hatırlatarak, “2024 yılının son üç beyannamesi baz alınarak destekler verilecek. İşletmelerimiz istihdamı koruduğu sürece bu teşviklerden yararlanabilecek” diye konuştu.

“Tedbir ayrı, politika ayrı”

Merkez Bankası’nın son dönemde tarihi bir rezerv seviyesine ulaştığını da hatırlatan Burkay, “Bu krizin başladığı dönemlerde bir dolarizasyon politikası vardı. Şimdi artık özellikle piyasalarda dolar borçlanmanın önündeki engellerin kalkması lazım. Direkt ihracatçı olmayan ama ihracatçıya çalışan şirketlerimizin de artık döviz bazlı borçlanabilmelerinin önünü açmamız gerekiyor. Bu konuda her platformda bir taleplerimizi dillendiriyoruz. Tedbir ayrı, politika ayrı bir şey. Özellikle dövizdeki bu dalgalanmaların yaşandığı dönemde tedbir uygulamak kesinlikle doğruydu ama artık bizim sadece para politikaları değil mali politikalarla bu programı güçlendirerek yolumuza devam etmemiz lazım. Çünkü sadece yüksek faizle enflasyonu indirmek mümkün değil. Çünkü bir anlamda krediye ulaşımın önünde engel koydukça arzı da kısmış oluyorsunuz. Vardiyalar azalıyor, üretim azalıyor. Bu da bir anlamda enflasyonla olan mücadele zarar veriyor, onu zayıflatıyor. Bu anlamda özellikle ekonomi politikalarından da, tedbirlerinden de hızlı bir şekilde geri adım atılmasına talep ediyoruz” dedi.