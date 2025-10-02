BTSO Başkanı Burkay: “Faiz indirimleri hızla sürmeli, finansmana erişim kolaylaşmalı”

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) Müşterek Komiteler Toplantısı’nda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan sıkı para politikalarının üretim ve ticaret için kritik önemdeki finansmana erişimi zorlaştırdığını söyledi. Burkay, “Üretimden ve ihracattan vazgeçme lüksümüz yok. Ancak mücadelemizi rakiplerimizle eşit şartlarda sürdürmek istiyoruz. Kredilerin daha selektif ve reel sektörün ihtiyacına uygun şekilde uygulanması, finansman maliyetlerinin de öngörülebilir seviyelere çekilmesi artık ertelenemez bir ihtiyaçtır” dedi. Politika faizi ile piyasa faizleri arasındaki makasın üretim, yatırım ve ticaretin tüm tarafları üzerinde ağır bir yük oluşturduğunu vurgulayan Burkay, “Mevcut reel faiz oranlarının sektörler üzerindeki baskısı hızla hafifletilmeli. Bu nedenle faiz indirimlerinin yılsonuna kadar çok daha güçlü bir şekilde sürdürülmesini talep ediyoruz” diye konuştu.

“KOBİ’lerimizdeki sıkıntı her geçen gün daha da ağırlaşacak”

Türk lirası ticari kredilerde yüzde 1,5, KOBİ kredilerinde ise yüzde 2,5 oranında büyüme sınırı bulunduğunu hatırlatan Burkay, bu limitin yükseltilmesi gerektiğini kaydetti. Temmuz ayında devreye alınan 30 milyar liralık Nefes Kredisi’nin iş dünyası için “can simidi” olduğunu belirten Burkay, “İkinci dilim hayata geçti, üçüncü dilim için de çalışmalar sürüyor. Bursa, bu kredilerden yararlanan iller arasında dördüncü sırada. Şirketlerimizin bu kaynaktan mutlaka faydalanması gerekiyor. Kredi akışını arttırmadığımız takdirde maalesef KOBİ’lerimizdeki sıkıntı her geçen gün daha da ağırlaşacak” ifadelerini kullandı.

İhracatçılar için döviz dönüşüm desteği

İhracatçıların döviz gelirlerini TL’ye çevirdikten sonra yeniden döviz almak zorunda kalmalarının kur farkı kaybı doğurduğunu hatırlatan Burkay, döviz dönüşüm desteğinin devamının önemine dikkat çekti. Ayrıca ticari kredilerde günlük limitin 300 milyon liradan önce 3 milyara çıkarıldığını hatırlatan Burkay, “Şu anda da bunun 5 milyar Türk lirasına çıkartılması ve kredi faizlerinin de aynı Merkez Bankası faizlerinin düştüğü gibi düşürülmesi şu anki en önemli önceliklerimizin arasında yer alıyor” dedi. Dünya ticaretinde rekabetin artık maliyet avantajından çok markalaşma, tasarım ve yenilikçilik üzerine kurulduğunu ifade eden Burkay, “Bu dönüşümün en önemli zemini finansal istikrar. Döviz, enflasyon ve faiz dengesinin sağlıklı kurulması hem üretimde verimliliği hem de ticarette öngörülebilirliği artıracak” diye konuştu. Küresel krizler, bölgesel savaşlar ve yüksek enflasyonun belirsizlikleri artırdığını ancak son dönemde fiyat ve finansal istikrarı yeniden tesis etmeye dönük adımların umut verdiğini dile getiren Burkay, “En kötüyü geride bıraktığımıza inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde sanayide dönüşüm, yeni nesil finansman, sürdürülebilir iş ve yatırım iklimi gündemimizin en üst sıralarında olmalıdır” değerlendirmesinde bulundu.