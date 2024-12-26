"KFA, Bursa fuarlarına yeni bir vizyon katacak"

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) aralık ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda BTSO’nun 2025 bütçesi de görüşüldü. 2024 yılında 427 milyon 300 bin TL olarak kabul edilen bütçe 2025’te %68,26’lık artışla 719 milyon TL olarak belirlendi. Bütçe görüşmeleri esnasında konuşan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa’nın ekonomik ve teknolojik dönüşümüne katkı sağlayacak projelerle geleceği inşa ettiklerini vurguladı.

BTSO’nun öncülüğünde alternatif finansman modeli ile hayata geçirilen Lojistik Park Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’na ilişkin de konuşan Burkay, “Proje kapsamında üyelerimize yatırımcı olma fırsatı sunduk ve kısa sürede 600 yatırımcıya ulaştık. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) denetimindeki 300 fon arasında, tabana yaygınlık açısından Türkiye’nin en büyük fonu olmayı başardık. Alternatif finansman modeli ile hayata geçirdiğimiz ve örnek gösterilen bir proje olan TEKNOSAB Lojistik Park A.Ş.’nin tüm paylarını da fona devrettik. Fon şirketin tek hissedarı konumuna geldi” dedi.

“TEKNOSAB’da 37 firma faaliyete geçecek”

Burkay, projenin Güney Marmara’nın en büyük lojistik merkezi olacağını ve planlandığı gibi hızla hayata geçeceğini belirterek, “2017’de temelini attığımız ve 2018’de tahsislerini gerçekleştirdiğimiz TEKNOSAB’da, 15 firma üretime başladı. Yeni yılın ilk yarısına kadar toplam 37 firma 50 milyar liralık yatırımla faaliyete geçecek ve 5 bin 500 kişilik istihdam sağlayacağız. Türkiye’deki organize sanayi bölgelerinin ortalama 13 yılda üretime geçmesini göz önüne alırsak, 4 yılda elde ettiğimiz bu başarı önemli bir örnek teşkil ediyor” diye konuştu.

BTSO’nun 2025 yılı bütçesini 719 milyon TL olarak belirlediklerini söyleyen Burkay, “Gelirlerimizi artırırken tasarruf odaklı bir yaklaşım sergiledik. Üyelerimizi enflasyonla mücadelede desteklemek adına aidat ve hizmet tarifelerini yeniden değerleme oranında tuttuk. Bursa’nın bugününü ve yarınını şekillendirecek projeler üretmeye özen gösteriyoruz. Bursa’mız için yazdığımız yol haritası, sizlerin desteğiyle daha da güçleniyor. Önümüzdeki 50 ve 100 yılı planlayan projelerimizle kentimizin güçlü mirasını geleceğe taşıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bursa fuarlarına yeni bir vizyon katacağız”

BTSO’nun iştiraki olarak faaliyetlerini sürdüren KFA Fuarcılık firmasının da kentin dış ticaretini geliştiren çalışmalara rehberlik ettiğini belirten İbrahim Burkay, “KFA Fuarcılık projemizle 2013 yılından bu yana 8 bine yakın üyemizi, yurt dışında 250’den fazla fuar organizasyonu ile buluşturduk. HOMETEX ve IDEF gibi alanındaki en büyük fuarların organizasyonunu üstlendik. Yine ihracata dönük projelerimiz olan UR-GE, HİSER ve kümelenmelerimizde de 1.000’den fazla firmamızın faydalandığı, 18’i aktif 37 projeyle, Türkiye’de bu alanda lider kurum olduk. Yeni sektörlerde proje geliştirmeye devam ediyoruz. Bu dönemde daha da önemli hale gelen devlet desteklerimizi harekete geçirdiğimiz tüm bu projelerimizin firmalarımız ve bursa iş dünyamız için hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Bursa’daki fuar merkezinin yönetimini 2025 yılından itibaren BTSO’nun iştiraki KFA Fuarcılık firmasının devralacağını açıklayan Burkay, “Biz göreve geldiğimizde Bursa’da yılda yalnızca tarım ve kitap fuarları düzenleniyordu. KFA Fuarcılık’ın çalışmalarıyla Bursa’yı otomotiv, tekstil, blok mermer, endüstri, bebe-çocuk konfeksiyonu gibi farklı sektörleri kapsayan 16 uluslararası fuar ile farklı bir boyuta taşıdık. Fuarlar, organizatör şirketler için değil katılımcı firmalar için yapılır. Biz fuar gelirlerimizin tamamını fuarın gelişimi için kullanıyoruz. Nitelikli alıcılar bu sayede fuarlara geliyor. KFA Fuarcılık şu anda Türkiye’nin en büyük fuarcılık şirketi haline geldi. Bu vizyonumuzun ve kurumumuza olan güvenin bir göstergesi. İnşallah Bursa’da 16’dan fazla fuar düzenlemeyi amaçlıyoruz. Fuarlarla eş zamanlı kongre ve sektörel buluşmalar gerçekleştirmek istiyoruz. Çünkü dünyada fuarcılıkta başarılı olmuş ülkeler bu 3 organizasyonu bir arada yapıyor. İnşallah Bursa Uluslararası Fuar Merkezi’nde 2025’te yeni bir dönemi başlatacağız” dedi.