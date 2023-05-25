BTSO Başkanı Burkay: Kalıcı yabancı sermaye gelişine önem vermeliyiz

ALİ ŞAHİN/BURSA

Gelecek hafta düzenlenecek Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) seçimleri nedeniyle bir hafta erkene alınan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Mayıs ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Meclis gündeminin görüşülmesi ve ekonomi sunumunun ardından konuşan BTSO Başkanı İbrahim Burkay halihazırda deprem bölgesinde devam eden çalışmaları anlatırken kurulan konteyner kentte yaşamın başladığını belirtti. Seçim sürecine ilişkin iş dünyasının beklentilerinden de bahseden Burkay, “İş dünyası olarak önümüzdeki dönemi ülkemiz ve ekonomimiz açısından çok önemli bulduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Özellikle 28 Mayıs sonrasında başta kurlar, enflasyon, cari açık ve ekonomimizin temel sorunlarına odaklanacağımız bir dönemin başlaması en büyük beklentimiz. Özellikle son dönemde pandemi krizi ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere gerek küresel etkiler, gerekse de yurt içindeki gelişmeler ekonomimizde bazı kırılganlıklar oluşturdu. Bu kırılganlıkların azaltılması, dünyadaki ekonomik toparlanması ülkemizin de bu süreçten hızlı bir şekilde çıkmasında çok önemli itici güç olacak. Tabii reel sektör oyuncuları olarak bizlerin bu dönemde özellikle başta dış ticaret açığını ortadan kaldıracak, en azından bunu minimize edecek olan dış ticaret faaliyetlerimize yoğun bir şekilde odaklanmalıyız” dedi.

Finansmana erişim vurgusu

Seçim sonrası süreçte en kritik konulardan birisinin finansmana erişim olduğuna vurgu yapan İbrahim Burkay, “Başta finansmana erişim olmak üzere bankaların kredi temininde reel sektöre olan yaklaşımının da bu dönemde düzeltilmesi en büyük beklentimiz. Üretimin, yatırımın, istihdamın, sürdürülebilirliği adına bu dönemde finansmana erişim ve maliyet en önemli unsurlar. Ülkemizin uluslararası yatırımcılara güven veren cazibe merkezi konumunu güçlendirmesi, sürdürülebilir ekonomik büyümemiz açısından özellikle kalıcı yatırım yapacak yabancı sermaye gelişine de çok büyük önem vermemiz fayda getirecektir. Bursa iş dünyası olarak bizler ülkemizi hedefe taşıyacak tüm ekonomik ve yapısal reformlara destek vermeye ülkemizin gücüne ve potansiyeline, inancımızı en güçlü şekilde sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“İhracata dönük faaliyetler çok önemli”

BTSO olarak özellikle ihracata dönük faaliyetlere hız kesmeden devam ettiklerini belirten Burkay, “Küresel Fuar Acentesi (KFA) şirketimiz sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok coğrafyasında etkisini gösteriyor. KFA’nın büyük faaliyetlerinden biri olan İstanbul'daki fuar merkezimizde gerçekleştirdiğimiz Hometex Fuarı sektörün de ülkemizin de ve dünya ev teşkil sektöründe gurur kaynağı olacak şekilde organizasyonunu yürütmekte. Bugüne kadar iki yüzü aşkın yurt dışı iş gezisi programına imza atan ve Ticaret Bakanlığı'ndan da bu anlamda iyi uygulamalar ödülü alan Ur-Ge projelerimiz başta Bursa Tekstil Show, Junioshov ve Bursa gibi nitelikli fuar organizasyonlarını da inşallah bu sene hep birlikte hayata geçireceğiz. Hem dövizdeki dalgalanmalar hem de dış ticaret açığına baktığımızda enerjiden kaynaklı dış ticaret faaliyetlerinin ne kadar önemli olduğunu çok daha yakından yaşıyoruz” dedi.

Burkay ayrıca Bursa'da başta karayolu, demir yolu ve deniz yolu gibi taşımacılık ağlarıyla entegre olacak depolama ve ulaştırma hizmetlerinin birlikte sunulduğu lojistik merkezlerinin kurulması için talep toplamaya başladıklarını ve bu sürecin 27 hazirana kadar süreceğini açıkladı.