BTSO Başkanı Burkay: Plansız sanayiyi ya taşıyacağız ya da taşımak zorunda kalacağız

Ali ŞAHİN/BURSA



BTSO Şubat Ayı Meclis Toplantısı, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve meclis üyelerinin yoğun katılımıyla Oda Hizmet Binası’nda yapıldı. Toplantının ama gündem maddesi deprem oldu. Sırasıyla söz alan meclis üyeleri, afet bölgesinde ve Bursa’da depremzedeler için yapılan çalışmalar ile izlenimlerini anlattı. Bursa için mekânsal planlama ve kentsel dönüşümün ihtiyaç olduğuna vurgu yapılan toplantıda son olarak söz alan Başkan İbrahim Burkay, “Bursa’da kentsel dönüşüm konusundaki raporumuzu güncelleyerek yeniden ilgili mercilere sunacağız. Organize sanayi bölgelerimiz için de yeni bir çalışma başlatıyoruz. Fabrika binalarımızı afet riskine karşı daha güvenilir hale getirmek istiyoruz. Bu kapsamda bina performans analizlerini kısa sürede başlatacağız. Sadece OSB’lerde değil 52 bin üyemizin olduğu ve ticaret yaptığı bölgelerde de bunu sürdüreceğiz” dedi.

“8 bin firma OSB’lerin dışında”

Bursa’nın kentsel dönüşümde öncü olabilecek kültüre sahip olduğunu belirten Burkay, “Deprem bir doğa olayı ve bunu afete çeviren yapmak zorunda olduklarımız konusundaki eksiklerimiz. Bu odada göreve geldiğimizden beri merkezimizde mekânsal planlama oldu. 2016’da KOBİ OSB için talep toplamaya başladık. 17 OSB dışında faaliyetlerini sürdüren üretim yapan şirketlerimizden binlerce talep geldi. Bu şehirde binaların altında üretim için kullanılan alanlarda makinelere yer açmak için kolonlar kesiliyor. 10 yıldır bunları dillendiriyoruz. Bursa’nın içindeki plansız alanları dışarıya taşımamız lazım. Biz o gün için 2 bin 650 firmadan talep topladık, bugün sayı 4 bine ulaştı. Şu an Bursa’da 8 bin işletme 17 OSB dışında üretim yapıyor. Bu firmaların yüzde 60’ı yer açmak için bulundukları binaların dinamikleri ile oynamış durumdalar” diye konuştu.

1990 öncesi yapılan bütün yatırımların riskli yapılar olduğuna vurgu yapan İbrahim Burkay, “Kullanılan çelikten betona kadar öyle bir teknoloji yok. Standardı yok. O gün yapılan binaların tamamı böyleyken müteahhitler mi suçlu? Rabbim böyle bir acıyı hiç kimseye yaşatmasın. Ama biz şehrin içindeki 8 bin işletmeyi ya taşıyacağız ya da Allah korusun böyle bir felaket sonrası mecburen taşınacak. Bugün inşaat maliyetinin yarısı arsa. Biz diyoruz ki 1/100000’lik planla bu şehrin geleceğini planlayalım, bu şehrin önünü açalım. Felaketten sakınmanın yolu planlı bir şehirde yaşamak” dedi.

“Kümelenme olması gerekli”

Ticaretin daha verimli ve karlı olması için kümelenmenin şart olduğunu belirten Başkan Burkay, “Bütün dünya bunu böyle yapıyor. Atalarımız böyle yapmış. Diyorlar ki ‘ya işte bu üretim yerlerinde depolama olsun.’ Kardeşim üretim alanlarının altyapısı üretime uygun ve maliyeti daha ağır. Lojistik alanlarda bu altyapı maliyeti daha az. Hem bu maliyetleri yükleyip hem de rekabetçilikten, planlamadan bahsediyoruz. Plansız alanlardaki sanayi kuruluşlarının taşınması için talep topladığımızda gördük ki bu alanlar yeni imar çalışmalarıyla bu şehrin dönüşümünü sağlayabilir. Şu an bu alanlara üç bin firma taşınacağım diyor. Neredeyse 15 ile 20 milyon metrekarelik bir alan. Neye ihtiyaç varsa imar çalışmasını da buna göre düzenlemek gerekiyor” dedi. Plansız alandaki üretim tesislerinin planlı alanlara taşınması konusundaki hassasiyeti herkesin göstermesi gerektiğine vurgu yapan Başkan Burkay, “Bu herhangi bir kişinin, herhangi bir menfaat grubunun planı değil. Bu yaşadığınız şehrin tek çıkar yolu” diye konuştu.