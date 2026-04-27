BTSO Başkanı Burkay: “Program, üretim ve ihracata güçlü ivme kazandıracak”

EKONOMİ (BURSA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı" kapsamında yaptığı açıklamaları değerlendiren Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, iş dünyası olarak açıklanan destek paketini içeriği, kapsamı ve zamanlaması açısından son derece yerinde bulduklarını söyledi. Destek ve teşviklerin, Türkiye’nin üretim ve ihracat odaklı büyüme hedeflerine önemli katkılar sağlayacağına inandıklarını belirten Burkay, “Özellikle imalatçı ihracatçılarımız için Kurumlar Vergisi’nin yüzde 9’a düşürülmesi ve transit ticaret faaliyetlerine sağlanan vergi avantajları başta olmak üzere birçok düzenlemenin, yurt içinde üretimin artmasına önemli katkılar sunacağı kanaatindeyiz. Yatırımcı dostu yaklaşımı ve dijitalleşmeyi önceleyen yapısıyla bu destek paketinin, Türkiye’nin küresel rekabet gücünü daha da artıracağına inanıyoruz. BTSO olarak, Türkiye’nin sanayi ve ihracat üssü konumundaki Bursa’nın bu yeni dönemde üstleneceği sorumluluğun bilincindeyiz. Otomotiv, tekstil, makine ve katma değerli üretim alanlarındaki güçlü tecrübemizle, ülkemizin küresel rekabetteki konumunu güçlendirecek her adımın içinde yer almaya devam edeceğiz” dedi.