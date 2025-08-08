BTSO Başkanı Burkay: “Reel sektörün uzun süredir beklediği önemli bir adımdır”

EKONOMİ (BURSA) - Yüksek enflasyon nedeniyle bilançoları büyüyen birçok işletmenin KOBİ tanımı dışında kalması üzerine iş dünyasından gelen yoğun talepler sonucunda, KOBİ tanımında değişikliğe gidildi. Cumhurbaşkanı Kararı ile yıllık net satış hasılatı veya mali bilanço üst sınırı 500 milyon TL’den 1 milyar TL’ye yükseltildi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, yapılan düzenlemeyi iş dünyasının uzun süredir beklediği bir adım olarak değerlendirdi. Burkay, “KOBİ tanımında yapılan güncelleme, reel sektörümüzün uzun süredir dile getirdiği bir ihtiyaca yanıt niteliğindedir. Komitelerimizin ve üyelerimizin öncelikli beklentileri arasında yer alan bu düzenlemenin, Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla yürürlüğe girmiş olmasını son derece değerli buluyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeni düzenleme ile daha fazla işletmenin KOBİ statüsünde değerlendirileceğini vurgulayan Burkay, bu sayede KOBİ’lere özel geliştirilen finansman, dijital dönüşüm, ihracat teşvikleri ve kapasite artırımı gibi destek mekanizmalarına erişimin kolaylaşacağını belirtti. BTSO olarak yapılan değişikliği üretimden ihracata, istihdamdan yenilikçiliğe kadar ekonominin tüm dinamiklerine katkı sunacak stratejik bir karar olarak değerlendirdiklerini söyleyen Burkay, “Bursa’mızda faaliyet gösteren firmalarımız için de bu düzenleme önemli bir destek ve motivasyon kaynağı olacaktır” dedi.

Başkan Burkay, düzenlemenin hayata geçirilmesinde emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile tüm ekonomi yönetimine teşekkür ederek, yeni düzenlemenin işletmelere, kent ve ülke ekonomisine hayırlı olmasını temenni etti.