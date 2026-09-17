BTSO Başkanı İbrahim Burkay, “TEKNOSAB’da yeni bir ekosistem inşa ediyoruz”

EKONOMİ / BURSA

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde sanayi ve iş dünyasının önde gelen temsilcileriyle bir araya geldi. Bursa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Durmaz ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmaya BTSO Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Faik Çelik, BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur ve BTSO Yönetim Kurulu Üyeleri ile çok sayıda iş dünyası temsilcisi katıldı. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa iş dünyasının ortak aklıyla hazırlanan 2030 Vizyonu kapsamında yürütülen çalışmalar ve hayata geçirilen projeler hakkında bilgi verdi. BTSO olarak OSB’ler ile yakın çalışma anlayışı içinde olduklarını söyleyen Başkan Burkay, Bursa’daki sanayi yapılanmasına ilişkin, “Göreve geldiğimiz günden bu yana BTSO ve OSB’ler arasında bir bağ kurma noktasında ciddi bir çabamız oldu. Gelecekte de bu bağın çok daha güçlü olması gerektiğini düşünüyorum. Bizim temel yaklaşımımız, Bursa’da bulunan üretim ve ticaretin dağınık yapısını daha düzenli ve planlı bir hale getirmek. Birçok bölgede plansızlık var. Bu sorunları çözme noktasında güçlü bir irade ortaya koyduk” dedi.

“TEKNOSAB ölçek ekonomisine geçişin merkezi”

BTSO olarak Bursa’nın üretim ve ticaret kapasitesini daha ileri taşımak, yüksek katma değerli üretimi artırmak ve şehrin rekabet gücünü yükseltmek amacıyla önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirten Burkay, TEKNOSAB’ın bu vizyonun en önemli dönüşüm merkezlerinden biri olduğunu söyledi. TEKNOSAB’ın Türkiye’ye rol model olan önemli bir üretim ve ticaret ekosistemine dönüştüğünü ifade eden Başkan Burkay, “Türkiye’de OSB’lerin yatırıma hazır hale gelmesi ortalama 12-13 yıl sürerken biz TEKNOSAB’ı 4 yılda tamamladık. Bugün Bursa’da 17 OSB var ancak 15 bin metrekarenin üzerinde 146 sadece parsel bulunuyor. TEKNOSAB’da ise bütün parseller 15 bin metrekarenin üzerinde. Burada 150 bin metrekare kapalı alana sahip, tek katta üretim yapan tesislerimiz var. Burası Türkiye’de ölçek ekonomisine geçişin merkezi” dedi.

“Türkiye’nin en büyük teknoparkını kuracağız”

TEKNOSAB’da hizmet ve destek alanları içerisinde Türkiye’nin en büyük teknoparkını hayata geçireceklerini belirten Burkay, “Yabancı şirketler üretim yapmak için nasıl buraya geliyorsa, teknoloji üretmek için de buraya gelecek. Data Center projemiz var. Bunun en önemli ihtiyacı enerji. Türkiye’nin en büyük dağıtım merkezlerinden biri TEKNOSAB’da bulunuyor. 650’den fazla yatırımcıyla Türkiye’nin en büyük GSYF’sini kurduk. Lojistik Teknopark projemizde inşaat çalışmaları devam ediyor. Kira sözleşmeleri yapılıyor, projemiz hızla ilerliyor” diye konuştu.

“7 bin KOBİ’nin yer aldığı dev bir ekosistem inşa ediyoruz”

TEKNOSAB KOBİ OSB projesine ilişkin de bilgiler veren Burkay, “TEKNOSAB kadar bir alan, 2026 yılının Şubat ayında genişleme alanı olarak onaylandı. Kamulaştırma süreci ve yol haritamız hazır. Burada modüler bir sistem oluşturacağız. Sektörel kümelenmeler kapsamında fabrikaları hazır şekilde firmalarımıza sunacağız. Henüz bir ay olmadan 3 binin üzerinde firma talepte bulundu. Valiliğimizin koordinasyonunda kamulaştırma sürecini başlatacağız. Gerçek üretici KOBİ’lerimizin fabrikalarını satın alarak üretimlerini yapmalarını istiyoruz. Alan olarak da kapasite olarak da yerimiz hazır. TEKNOSAB ekosisteminde üretim ve ticaretiyle 7 bin firmaya ulaşacak bir yapı oluşturacağız” şeklinde konuştu.

“TEKNOSAB ve 2030 Vizyonu iş dünyasını heyecanlandırıyor”

Bursa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Durmaz, TEKNOSAB’da ortaya konulan projelerin kendilerini heyecanlandırdığını söyledi. TEKNOSAB’ın hayata geçirilmesinin kolay bir süreç olmadığını ifade eden Durmaz, “Bursa OSB 7 milyon metrekarelik bir organize sanayi bölgesi. Buraya 100 bin metrekarelik bir genişleme alanı oluşturmak için çok uğraştık. Bu süreçte Ankara ile çok sayıda görüşme gerçekleştirdik. TEKNOSAB gibi bir bölgenin 4 yıl gibi kısa bir sürede böyle büyük yatırımlara hazır hale gelmesi hiç kolay değil. Bu projenin ortaya çıkmasında emeği bulunan İbrahim Burkay ve ekibine, Ankara’daki tüm bürokratlara bir makineci olarak teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı. Ülkenin geleceğine olan inancın korunması gerektiğini belirten Durmaz, “Durmadan, ülkemden umudumu kesmeden çalışmaya, ülkemize hizmet etmeye devam ediyoruz. Moralimizi bozmayalım, ülke bizim. Gelecek nesillere daha iyi bir ülke bırakmak için çalışmalıyız. Bu projeler ve ortaya konulan vizyon, çalışanlarımıza ve şehrimizin dinamiklerine moral vererek ekosistemin içerisinde nefes almalarını sağlayacaktır” dedi.