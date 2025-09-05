BTSO Başkanı Burkay: “Üretimden vazgeçemeyiz, destek şart”

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Merkez Bankası’nın faiz indirim sürecine başlamasını iş dünyası için olumlu bir adım olarak değerlendiren BTSO Başkanı İbrahim Burkay, reel sektörün geleceği açısından daha güçlü adımların beklendiğini vurguladı. Burkay, “Politika faizi ile enflasyon arasındaki makas giderek açılıyor. İş dünyasının karşı karşıya kaldığı finansman maliyetleri, politika faizinin çok üzerinde seyrediyor. Reel faizin bu kadar yüksek seyretmemesi gerekiyor. Bunun yolu da politika faizlerinde güçlü bir indirime gitmekten geçiyor. Bu nedenle eylül ayında 10 puanlık faiz indirimi bekliyoruz” dedi. İş dünyasının en kritik gündeminin finansmana erişim olduğunu belirten BTSO Başkanı, üretim ve ihracat yapan firmaların desteklenmesi gerektiğini söyledi. Burkay, “Faizler yüksek oldukça özkaynak yetersizliği büyüyor, borç stoku artıyor, kârlılıklar eriyor ve şirketlerimizin dayanıklılığı azalıyor. Kredilerin üretim odaklı firmalara açılması, reel sektörün ihtiyaçlarına uygun selektif kredi politikalarının uygulanması ve finansman maliyetlerinin öngörülebilir şekilde düşürülmesi ertelenemez bir ihtiyaçtır. Bu yükü firmalarımız tek başına taşıyamaz. Burada devletimizin, Merkez Bankamızın ve finans kurumlarımızın desteği hayati önem taşıyor. Bizim üretimden ve ihracattan vazgeçme lüksümüz yok. Ancak bu mücadeleyi sürdürebilmemiz için güçlü desteklere ihtiyacımız var” diye konuştu.

“Kredi akışı hızlanmalı, Nefes Kredisi devam etmeli”

Burkay, TL ticari kredilerde aylık yüzde 1,5, KOBİ kredilerinde ise yüzde 2,5 olarak uygulanan büyüme sınırlarının işletmelerin finansmana erişimini kısıtladığını belirterek, bu sınırların yükseltilmesinin kredi akışını artıracağını kaydetti. Burkay, “Döviz–enflasyon–faiz üçgeninde sağlıklı bir denge kurulması, hem fiyat istikrarını güçlendirecek hem de üretim ve yatırım ortamını daha öngörülebilir hale getirecektir” dedi. Temmuz ayında uygulamaya alınan 30 milyar TL’lik Nefes Kredisi paketinin kısa sürede kullanıldığını hatırlatan BTSO Başkanı, yeni destek paketlerinin kaçınılmaz olduğunu belirtti. Burkay, “En az 30–35 milyar liralık ek bir Nefes Kredisi paketinin hızlı bir şekilde KOBİ’lerimize sunulması, üretim ve istihdam açısından kritik önem taşıyor. KOBİ’lerimizin üretim ve istihdamını sürdürebilmesi için oluşturulacak yeni kaynağın süratle kullanımına açılması büyük önem taşıyor” değerlendirmesini yaptı.

“Reeskont kredisi limiti 5 milyar TL’ye çıkarılsın”

İhracatçıların döviz gelirlerinin bir kısmını TL’ye çevirdikten sonra yeniden döviz almak zorunda kaldığını, bunun da kur farkı kayıplarına yol açtığını hatırlatan Burkay, ihracatçıların pazarlarını korumak için kârlarından feragat etmek zorunda kaldığını söyledi. Bu noktada reeskont kredilerinde günlük limitin 5 milyar TL’ye çıkarılması gerektiğini ifade eden Burkay, “Bu kredilerin maliyetlerinin aşağı çekilmesi de iş dünyasının öncelikli taleplerinden biridir” diye konuştu. BTSO Başkanı, artık maliyet odaklı rekabetin yerini markalaşma, tasarım ve yenilikçiliğe bıraktığını vurguladı. Burkay, “Firmalarımız, yılların emeğiyle kazanılan pazarlarını kaybetmemek için kârından fedakârlık ediyor. Ancak bu dönüşümü sürdürebilmek için en çok ihtiyaç duyduğumuz şey güçlü bir finansal zemin. Eğer finansman sorunlarını kalıcı şekilde çözemezsek, küresel rekabet koşullarında güçlü kalmamız zorlaşır” açıklamasını yaptı.