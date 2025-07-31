BTSO Başkanı Burkay: “Yatırımcı dönüşmezse sanayi devrimini yine kaçırırız”

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) Temmuz ayı meclis toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, sanayide yaşanan dijital dönüşüme dikkat çekerek, yapay zeka ve otonom sistemlerin artık üretimin ayrılmaz bir parçası haline geldiğini söyledi. Burkay, “Dünyada bütün paradigmalar değişiyor. Sanayide bir üretim fabrikanız varsa, hemen yanında yapay zeka ile ilgili bir fabrikanız da olmak zorunda. Yoksa rekabet edemezsiniz” dedi. Teknolojik dönüşümün zorluklarına da değinen Burkay, bu sürecin “yıkıcı inovasyon” olarak tanımlandığını ifade ederek, “Bu dönüşüm eski oyuncuları sistem dışına iterken, yepyeni oyuncuları büyütüyor. Risk sermayesi ve benzeri adımlarla bu yeni oyuncuların ortaya çıkmasını sağlamak bizim birincil görevimiz” diye konuştu. Yatırımcı profilinin değişmemesi durumunda sanayi devrimi gibi bu dönüşümün de kaçırılacağı uyarısında bulunan Burkay, BTSO olarak bu süreci yakalamak adına önemli adımlar attıklarını belirtti. “Türkiye’nin en büyük fonunu kurduk. 700 ortakla yürütüyoruz. Ayrıca bir Şehir Fonu da oluşturuyoruz, kısa sürede tamamlanacak. Melek yatırımcıların daha riskli ama yüksek getirili alanlara yönelmesini sağlayacak yeni yapılar kuracağız” dedi.

“Bursa finansal dengede ama sorunlar sürüyor”

Bursa’nın ekonomik yapısına da değinen Burkay, şehir olarak kredi ve mevduat oranları bakımından Türkiye’nin en dengeli illerinden biri olduğunu söyledi. Ancak buna rağmen konkordato ilan eden ve mali sıkıntı yaşayan şirketlerin varlığına dikkat çekti. “Bu durum sektörleri de olumsuz etkiliyor. Merkez Bankası’nın faiz indirimine devam etmesi gerekiyor. Teknoloji üretiminde iyi olan ancak rekabetçilikte zayıflayan firmalar ciddi zararlar açıklıyor. Bu sürdürülebilir değil” ifadelerini kullandı.

“Reel sektör önceliklendirilmelidir”

Burkay, Merkez Bankası’nın uyguladığı para politikalarının enflasyonla mücadelede başarılı olmasını temenni ettiklerini belirterek, reel sektörün ihtiyaçlarının da bu süreçte göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi. “Reel sektörün ve firmalarımızın içinde bulunduğu tabloyu doğru analiz ederek, bu alana öncelik verilmesi en büyük talebimiz” dedi.