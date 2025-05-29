BTSO Başkanı Burkay: Yüksek faiz reel sektör üretkenliğini düşürdü

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Mayıs Ayı Meclis Toplantısı'nda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, pandemi sonrası uzayan ekonomik belirsizliklerin hem iş dünyasının moralini bozduğunu hem de şirketleri ciddi anlamda yıprattığını belirtti. Burkay, yüksek faiz oranlarının reel sektörde üretkenliği düşürdüğünü vurgularken, kredi desteklerinin hem kapsam hem maliyet açısından yetersiz kaldığını ifade etti.

Bu dönemde gerek bakanlarla gerekse ekonomi yönetimiyle çok sayıda görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Burkay, kredi garanti fonu destekli kredilerde limit artışı talebini her platformda dile getirdiklerini söylerken sadece limit artışının yetmediğini, aynı zamanda faiz oranlarının da düşürülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Yüksek faizlerin reel sektörü zorladığını belirten Burkay, “Bu faizle, bu rakamlarla şirketlerimiz ciddi anlamda katma değer üretemiyor” dedi. Kısa çalışma ödeneğinin tekrar devreye alınmasının önemine dikkat çeken Burkay, kredi maliyetlerinin düşürülmesinin de iş dünyasının öncelikli talepleri arasında yer aldığını kaydetti.

BTSO olarak mayıs ayında ondan fazla bakanla bir araya geldiklerini aktaran Burkay, son olarak Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına katıldıklarını ve burada reel sektörün taleplerini doğrudan ilettiklerini ifade etti. Bütçeye dayalı olmayan desteklerin hızlıca hayata geçirilmesi için irade olduğunu söyleyen Burkay, bütçeye bağlı desteklerde ise daha sabırlı olunması gerektiğini ifade etti.