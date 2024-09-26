BTSO Başkanı Burkay: “Yüzde 30 döviz bozdurma zorunluluğu gözden geçirilmeli”

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) Müşterek komiteler toplantısı ve eylül ayı meclis toplantısı Oda hizmet binasında gerçekleştirildi. Toplantılarda, kentte hayata geçirecekleri vizyon projelerin yanı sıra Bursa iş dünyasının gündemine ilişkin açıklamalar yapan BTSO Başkanı İbrahim Burkay, “Zorlu bir dönemden geçmekteyiz. Ancak bizler ülkemizin lokomotif gücü olarak hiçbir zaman kolay bir dönemde yaşamadık. Mevcudu korumanın bile başarı sayıldığı bir dönemde sektörlerimizin sorunlarına çözüm üretmek firmalarımızın bu süreçleri en az hasarla geçmesini sağlamak öncelikli hedeflerimiz arasında. Firmalarımız ekonomimizin temel taşlarıdır. İstikrarlı büyüme ve gerçek anlamda bir kalkınma ancak ve ancak işletmelerimizin sağlıklı kalmasıyla hayata geçebilir. Bu gerçekten hareketle de özellikle başta enflasyonla etkin mücadeleyi sürdürürken alınan kararların üretimden ticarete, istihdamdan ihracata kadar katma değer oluşturan tüm firmalarımızın gözetilerek hayata geçirilmesi bu dönemde bizim en önemli beklentilerimiz arasında yer almakta” dedi.

Burkay ayrıca küçük ve orta ölçekli firmaların krediye erişiminin sağlanması ve kredi koşullarının daha düşük maliyetlerle tahsis edilmesi, ihracatçıya verilen yüzde 2’lik döviz desteğinin bir miktar daha arttırılması başta olmak üzere firmalar için yüzde 30’luk döviz bozdurma zorunluluğunun tekrar gözden geçirilmesi gibi konularda beklentileri olduğunu söyledi.

“e-ticaret konsorsiyumu hayata geçiyor”

Üretim ve ticaretin dinamiklerinin sürekli değiştiğini belirten Burkay, “Bizler değişen koşullara karşı tüm firmalarımızın hızla uyum sağlayabilmesini arzu etmekteyiz. Bursa ekonomisine güç katan tüm sektörlerimiz için hepinizin bildiği gibi yol haritalarını güncelledik. Şimdi de ilgili sektörlerin tüm taraflarının aktif olarak içinde yer aldığı ve katkı sağladığı konseylerimizin çalışma gruplarını oluşturuyoruz. Ticaret Bakanlığımızın destekleriyle Bursa'da ilk kez oluşturulan e-ticaret konsorsiyumu hayata geçiyor. Ayrıca e-ticaret yoluyla yapılacak ürünlerin elektronik ticaret, gümrük beyannameleri de BTSO Lojistik AŞ firmamız üzerinden açılacak. E-ticaret alanında kent ekonomisine ciddi katkılar sağlayacak olan bu proje aynı zamanda BTSO Lojistik AŞ ve Yenişehir Havalimanı'nı da hava kargo taşımacılığında çok daha etkin hale getirecek” dedi.

“Krediler sorunu da beraberinde getiriyor”

Türkiye’de tasarrufların düşük, sermayenin ise sınırlı olmasının girişimcilik ekosistenin önündeki en büyük engel olduğunu söyleyen Burkay, “Ülkemizde finansmana erişim denildiğinde akla gelen ilk yol maalesef bankalar aracılığıyla sağlanan krediler ve borçlanma. Ancak banka kredileri hepinizin bildiği gibi işletmelerimiz için önemli bir çözüm yolu olsa da öyle gözükse de günümüzün hızla dönüşen bu ekonomik dinamikleri içerisinde maalesef artık ekonominin sağlıklı büyümesi için tek başına yeterli gözükmüyor. Bu geleneksel finansman yöntemi finansal sistemin sağladığından kaynak erişimine kadar her alanda sorunları da maalesef beraberinde getiriyor. Bu nedenle yeni ekonominin ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamak için gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de Türkiye'de de girişim sermayesi yatırım fonlarının (GSYF) sunmuş olduğu fırsatları çok daha yakından değerlendirmemiz gerektiğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Burkay ayrıca GSYF ile hayata geçirecekleri TEKNOSAB bölgesindeki LojistikPark projesinin kente değer kattığı gibi alternatif finansman modeli konusunda da kente örnek olacağını vurguladı.