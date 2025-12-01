  1. Ekonomim
  2. Şehirler
  3. BTSO Başkanı İbrahim Burkay: “AB piyasasındaki toparlanma Bursa için kritik önemde”
Takip Et

BTSO Başkanı İbrahim Burkay: “AB piyasasındaki toparlanma Bursa için kritik önemde”

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, küresel ölçekte sıkı para politikasının bir süre daha devam edebileceğini belirterek, özellikle Avrupa Birliği piyasasında görülen toparlanma sinyallerinin Bursa ihracatı için kritik önemde olduğunu söyledi.

ESRA ÖZARFAT
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
BTSO Başkanı İbrahim Burkay: “AB piyasasındaki toparlanma Bursa için kritik önemde”
Takip Et

EKONOMİ (BURSA) - BTSO’nun Kasım Ayı Meclis Toplantısı’nda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye ekonomisinde enflasyonla mücadelenin sürdüğünü, finansmana erişimin ise iş dünyasının en kritik sorunlarından biri olmaya devam ettiğini vurgulayarak, finansman maliyetlerinin sürdürülebilirliğin önünde ciddi bir engel oluşturduğunu ifade etti. TOBB öncülüğünde hayata geçirilen Nefes Kredisi’nin üçüncü ayağının devreye alındığını hatırlatan Burkay, küresel ölçekte sıkı para politikasının bir süre daha devam edebileceğini, özellikle Avrupa Birliği piyasasında görülen toparlanma sinyallerinin Bursa ihracatı için kritik önemde olduğunu söyledi.

Başkan Burkay, şöyle devam etti: “İhracatta siparişlerde bir düzelme var. Avrupa Birliği’nin toparlanması Türkiye ve Bursa ihracatını destekliyor. Malı satmak önemli ama esas olan gelir elde edebilmek. ABD ve AB piyasalarında 2026’nın ikinci yarısından itibaren firmalarımızı destekleyebilecek bir tablo oluşabilir. Uzun süren belirsizlik döneminin ardından daha öngörülebilir bir sürece geçmemiz mümkün.”

Şehirler
Ege İhracatçı Birlikleri "EİB Baharat Teknik Komitesi" kuruldu
Ege İhracatçı Birlikleri "EİB Baharat Teknik Komitesi" kuruldu
Gebze Ticaret Odası Kasım ayı meclis toplantısı gerçekleşti
Gebze Ticaret Odası Kasım ayı meclis toplantısı gerçekleşti
İzmir YMMO Vergi Eğitim Merkezi eğitimlere başlıyor
İzmir YMMO Vergi Eğitim Merkezi eğitimlere başlıyor
Vali Köşger’den Su Ürünleri OTB’ye yatırım çağrısı: “Yılbaşına kadar metrekaresi 200 lira”
“Yılbaşına kadar metrekaresi 200 lira”
DASİFED Başkanı Gül: Hatay’da mücbir sebep bir zorunluluktur!
DASİFED Başkanı Gül: Hatay’da mücbir sebep bir zorunluluktur!
QUA’ya İklim ve Sürdürülebilirlik Zirvesi’nden iki altın ödül
QUA’ya İklim ve Sürdürülebilirlik Zirvesi’nden iki altın ödül