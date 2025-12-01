BTSO Başkanı İbrahim Burkay: “AB piyasasındaki toparlanma Bursa için kritik önemde”

EKONOMİ (BURSA) - BTSO’nun Kasım Ayı Meclis Toplantısı’nda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye ekonomisinde enflasyonla mücadelenin sürdüğünü, finansmana erişimin ise iş dünyasının en kritik sorunlarından biri olmaya devam ettiğini vurgulayarak, finansman maliyetlerinin sürdürülebilirliğin önünde ciddi bir engel oluşturduğunu ifade etti. TOBB öncülüğünde hayata geçirilen Nefes Kredisi’nin üçüncü ayağının devreye alındığını hatırlatan Burkay, küresel ölçekte sıkı para politikasının bir süre daha devam edebileceğini, özellikle Avrupa Birliği piyasasında görülen toparlanma sinyallerinin Bursa ihracatı için kritik önemde olduğunu söyledi.

Başkan Burkay, şöyle devam etti: “İhracatta siparişlerde bir düzelme var. Avrupa Birliği’nin toparlanması Türkiye ve Bursa ihracatını destekliyor. Malı satmak önemli ama esas olan gelir elde edebilmek. ABD ve AB piyasalarında 2026’nın ikinci yarısından itibaren firmalarımızı destekleyebilecek bir tablo oluşabilir. Uzun süren belirsizlik döneminin ardından daha öngörülebilir bir sürece geçmemiz mümkün.”