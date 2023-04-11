BTSO EVM, enerji yönetim sistemi ile tasarruf sağlıyor

BURSA/EKONOMİ

BTSO EVM etüt, eğitim, ölçüm, danışmanlık ve enerji yönetim sistemi hizmetleriyle iş dünyasının rekabetçiliğini artırmaya ve firmaları sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak için desteklemeye devam ediyor. Kuruluşundan bu yana farklı şehirlerde onlarca işletmeye yönelik enerji verimlilik etütleri yapan BTSO EVM, Bursa’da otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir fabrikaya yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan tetkiklerde fabrikanın tüm enerji tüketen ekipmanları tek tek incelendi.

Çalışmalarda sadece basınçlı hava hattında 67 kaçak nokta belirlendi. Yapılan detaylı etüt çalışmaları sonucunda toplam doğalgaz kazanç miktarı 1 milyon 186 bin 517 kWh ve toplam elektrik kazanç miktarı ise 2 milyon 161 bin 207 kWh olarak hesaplandı. Engellenen karbondioksit salımı yıllık 1.320 ton olurken, toplam tasarruf miktarı ise yıllık 10 milyon 36 bin TL olarak tespit edildi.

“Öz kaynaklarımızla yol haritası oluşturduk”

BTSO’nun vizyonu doğrultusunda iş dünyasına yönelik önemli hizmetler yürüttüklerini belirten BTSO EVM Yöneticisi Canpolat Çakal, “Enerji maliyetlerinin yüksek olması sebebi ile sanayicinin işletmesi için yapacağı en akılcı yatırım, enerji verimliliğine yapılacak olandır. Ülkemiz, Paris İklim Anlaşması gereği 2053 yılında ‘karbon nötr’ olacak.

Ancak ilk durağımız 2030 yılı. Bu tarihe kadar karbon emisyonlarımızı yüzde 21 azaltma taahhüdünde bulunduk. Karbon emisyonlarını azaltmanın en etkin yolu ise enerji verimliliğinden geçiyor. Kendi öz kaynaklarımızla bu hedeflere ulaşılacak yol haritasını oluşturduk. İşletmelerin verimlilik hedeflerine ulaşması için ihtiyaç duyduğu tüm kaynaklar, tek çatı altında sanayicimizin hizmetine sunulmuş durumdadır. Kurumsal rehberlik sağladığımız şirketlerde elektrik ve doğalgaz faturalarında önemli oranda düşüşler olurken karbon emisyonlarını da sıfırlıyoruz” diye konuştu.