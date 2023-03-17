BTSO, geçici yaşam merkezini kurmaya başladı

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa iş dünyası Kahramanmaraş merkezli depremlerin yol açtığı ağır tahribatın izlerini silmek için yoğun çaba sarf ediyor. Yaklaşık 14 milyonluk nüfusun hayatını doğrudan etkileyen afetin yaralarını sarmak için yapılan çalışmalar hız kesmeden sürüyor. BTSO, afetten en çok etkilenen şehirlerin başında gelen Hatay’da acil barınma ihtiyacına dönük olarak ‘Geçici Yaşam Merkezi’ kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. BTSO’nun AFAD koordinasyonunda hazırlıklarını hızla sürdürdüğü ‘Geçici Yaşam Merkezi’nde ilk konteyner kurulumları gerçekleştirildi.

“Yaşam alanı oluşuyor”

Çalışmalar hakkında bilgi veren BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, “BTSO olarak bizler de 52 bini aşkın üyemizden aldığımız güçle afetten etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. 11 şehirde yaşanan yıkımın izlerini silmek, şehirlerimizi yeniden ihya ve inşa etmek için hepimize görev düşüyor. Bu kapsamda altyapı çalışmaları tamamlanan ‘Geçici Yaşam Merkezi’mizde ilk konteyner kurulumlarımızı gerçekleştirdik. Montajlarımız sürüyor. Burada hayatın hızla normal akışına dönmesini arzu ediyoruz” dedi. BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Abidin Şakir Özen de depremin yaşandığı ilk günden bu yana afetzedeler için seferberlik ruhuyla çalıştıklarını söyledi. Geçici Yaşam Merkezi’ne ilişkin bilgi veren Özen, “Bizim konteynerlerimizde mutfak, tuvalet, banyo, oturma grupları ve ranzalar bulunuyor. Buradaki insanlarımız için geçici bir yaşam alanı oluşuyor” diye konuştu.