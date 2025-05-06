BTSO MESYEB elektrikli ve hibrit araçlarda belgelendirmeye başladı

EKONOMİ (BURSA) - Bugüne kadar 130 binden fazla çalışanın yetkinliğini belgeleyerek sektörlere güven veren MESYEB, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yapılan yetkilendirme süreçlerini başarıyla tamamladı. Böylece MESYEB, Batarya Elektrikli Araç Bakım Onarımcısı (Seviye 4 ve 5), Hibrit Araç Bakım Onarımcısı (Seviye 4 ve 5) ve Elektrikli Araç Montaj Elemanı (Seviye 3 ve 4) mesleklerinde MYK onaylı Mesleki Yeterlilik Belgesi verme yetkisine sahip oldu. Özellikle elektrikli ve hibrit araçlar gibi Yeni Nesil Araç Teknolojilerine yönelik mesleklerin sisteme dâhil edilmesi, hem otomotiv sanayinin hem de bu alanda çalışacak bireylerin geleceğe hazırlanmasını sağlıyor. Hibrit, elektrikli ve otonom araç teknolojileri alanında sektörün yenilikçi ve nitelikli dönüşümü için ‘Yeni Nesil Araç Teknolojileri Sektörel Mesleki Eğitim Yetkinlik Geliştirme ve Mükemmeliyet Merkezi de BUTGEM çatısı altında faaliyet gösteriyor. Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan merkez, yeni nesil motorlu araçlara yönelik eğitim altyapısı için öncü bir rol de üstleniyor. BTSO Eğitim Vakfı bünyesindeki BUTGEM çatısı altında faaliyet gösteren merkez, sektörde nitelikli istihdamın yetiştirilmesini sağlıyor.

Otomotivin yanı sıra metal, inşaat, enerji, tekstil, asansör, kimya-plastik, lojistik, elektrik-elektronik ve kişisel hizmetler gibi sektörlerde toplamda 110 meslekte sınav ve belgelendirme yetkisi bulunan BTSO MESYEB, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli çalışan profilinin oluşturulmasına katkı sağlıyor. Yeni Nesil Araç Teknolojilerinde kapsama alınan meslekler sayesinde sektörel gelişmelerle paralel bir belgelendirme yapısı kuruluyor.