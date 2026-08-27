BTSO seçimlerinde tarih belli oldu: Bursa iş dünyası 1 Ekim’de sandığa gidiyor

ERHAN BEDİR / BURSA

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, seçimlere ilişkin merakla beklenen tarih ve yer bilgisini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da katıldığı BTSO Meclis Toplantısı’nda kamuoyuyla paylaştı. Buna göre BTSO üyeleri, 1 Ekim Perşembe günü Bursa Fuar Alanı’nda sandık başına gidecek. Böylece bir süredir Bursa iş dünyasında tartışılan seçim takvimi kadar, seçimlerin hangi alanda gerçekleştirileceğine ilişkin belirsizlik de sona ermiş oldu. BTSO Başkanı İbrahim Burkay, konuşmasında BTSO seçimlerinin tarihini duyurdu. Burkay, “Bursa Ticaret ve Sanayi Odası organ seçimlerimizi inşallah hayırlısıyla 1 Ekim Perşembe günü Bursa Fuar Merkezimizde gerçekleştireceğiz” dedi.

“1 Ekim ayrışma günü değil”

Seçimlerin demokratik bir yarış olduğunu vurgulayan Burkay, adayların sektörünü bilen, güvenilir ve vizyoner kişiler olması gerektiğini belirtti. Burkay, “1 Ekim’i ayrışma günü olarak ben asla görmüyorum. 1 Ekim bizim birlik ve beraberlik günümüz. Allah’ın izniyle bu birlik ve beraberlik bizi güçlü bir şehirden çıkartacak” ifadelerini kullandı. Burkay konuşmasında TEKNOSAB KOBİ OSB projesine ilişkin de bilgi verdi. Bursa’da 8 binden fazla imalatçının şehir içerisindeki dar ve lojistik imkanları yetersiz alanlarda üretim yaptığını belirten Burkay, KOBİ OSB ile üreticilerin modern ve planlı üretim alanlarına kavuşacağını söyledi. Lansmanın üzerinden iki haftadan fazla süre geçmesine rağmen 2 bin 500’ün üzerinde KOBİ’nin projeye yönelik talepte bulunduğunu açıklayan Burkay, bunun projenin ihtiyaca karşılık geldiğini gösterdiğini ifade etti.

“Bursa’nın vizyonu kaybolursa Türkiye kaybeder”

Bursa’nın Türkiye ekonomisindeki rolüne dikkat çeken Burkay, “Bursa’nın vizyonu kaybettiği anda Türkiye kaybeder. Biz burada kişilere değil, bir anlayışa, ideallere sahip çıkıyoruz” dedi. Burkay, BTSO’nun yeni dönemde de Bursa’nın üretim, sanayi ve ihracat kapasitesini artıracak projeleri hayata geçirmeyi sürdüreceğini söyledi.