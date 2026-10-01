BTSO’da 40 komite Burkay’ın, 30 komite Matlı’nın

ESRA ÖZARFAT / ERHAN BEDİR - BURSA

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nda (BTSO) yaklaşık 60 bin üyeyi temsil eden 70 meslek komitesindeki seçim süreci tamamlandı. Seçimlerde İbrahim Burkay’ın desteklediği listeler 40 komitede, Özer Matlı’nın desteklediği listeler ise 30 komitede çoğunluğu elde etti. Seçimlerle birlikte BTSO’nun yeni döneminde görev yapacak komite üyeleri, komite başkanları ve meclis üyeleri de belirlenmiş oldu. Yönetim Kurulu Başkanı ise 8 Ekim’de toplanacak BTSO Meclisi’nde yapılacak seçimle kesinleşecek. Seçim sonuçlarının ardından değerlendirmelerde bulunan İbrahim Burkay, seçimlerin birlik ve beraberlik içerisinde tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Burkay, BTSO olarak göreve geldikleri günden bu yana Bursa ve Türkiye iş dünyasına hizmet etmek amacıyla çalıştıklarını belirterek, 70 komitenin 40’ında iş dünyasının kendilerine destek verdiğini söyledi. Burkay, Seçim sürecinde farklı sektör ve meslek gruplarından aday olan tüm isimlere teşekkür eden Burkay, 70 komitenin tamamında yarış yaşandığını belirtti. Bazı komitelerde iki, bazı komitelerde ise üç listenin yarıştığını ifade eden Burkay, “Her meslek grubunda, her sektörde aday olan; ülkesine, şehrine ve sektörüne hizmet etmek ve çalışmak için kendini ortaya koyan tüm adaylara şehrim, sektörlerimiz ve ülkem adına teşekkür ediyorum” diye konuştu. Burkay, yeni döneme ilişkin mesajını ise “Bundan böyle bir olmak var, beraber olmak var. Ülkemizin ikinci yüzyılında Türkiye Yüzyılı’na Bursa’nın imzasını atmaya devam ediyoruz” sözleriyle verdi.