BTSO’dan ‘Gayrimenkul Hukuku’ eğitimi

BURSA (EKONOMİ) - BTSO Akademi, 2023 yılında sektör temsilcilerine yönelik eğitim programlarına ara vermeden devam ediyor. Son olarak düzenlenen ‘Gayrimenkul Hukuku’ eğitimi kapsamında katılımcılara Gayrimenkul Hukuku, Kira Sözleşmeleri, Kiracı ve Mal Sahibi İlişkileri hakkında eğitimler verdi. Programın açılışında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, BTSO Akademi Projesi ile şimdiye kadar 700’ün üzerinde hem online hem de fiziki olarak düzenlenen eğitim organizasyonlarından yaklaşık 100 bin BTSO üyesinin faydalandığını söyledi. Özellikle gayrimenkul alanında yürürlükte olan yasalara, kurallara ve düzenlemelere hakim olmanın önemi daha da arttığını belirten Şenocak, “Sektör temsilcilerimizin ve nihai tüketicinin satın alma süreçlerinden kiralamaya kadar hukuki düzenlemelerin uygulanması ve ortaya çıkan sorunların çözümüne ilişkin donanım kazanmaları büyük önem taşıyor” diye konuştu.

Emlak danışmanlığı ve Yargıtay kararları vurgusu

Son dönemde Bursa’da gayrimenkul sektöründe de ciddi bir ivme kazanıldığını söyleyen Gayrimenkul Hukuku Derneği Kurucu Başkanı Ali Güvenç Kiraz, “Bursa bu eğitimlere ihtiyaç duyuyor bugün bu kalabalığın temel sebebi bu durum. 400’ün üzerinde sektör temsilcimizin katılımıyla verimli bir program gerçekleştirdik. Bugün özellikle 2 temel konuyu vurgulamayı önemli bulduk. Emlak danışmanlığı bunların bir tanesiydi. Ticaret ve sanayi odalarının emlak komitelerinin yapmış olduğu girişimlerle emlak danışmanlığı ciddi bir meslek haline geldi. Biz bugün arkadaşlarımıza haklarımız, sorumluluklarımız konusunda bilgiler verdik. Üzerinde durduğumuz en önemli konu son Yargıtay Genel Kurulu kararıydı. Alınan bu kararla artık emlak danışmanları sizden sadece hizmet bedelini değil, cezai şartı da almaya başlayacak.” ifadelerini kullandı.

Kira sözleşmeleri ve kira hukuku hakkında da katılımcılara bilgiler veren Ali Güvenç Kiraz, Türk hukukunun dünyadaki birçok ülkeden farklı olduğunu söyledi. Türk kira hukukunun haklı sebepli tahliyeye dayandığı bir sistem olduğunu ifade eden Kiraz, “Sözleşmelerdeki uzama sürelerine dikkat edilmesi gerekiyor. Gerekli şartlar sağlandığında mutlaka 3 ay önceden ihtar göndermek kaydıyla tahliye davasının açılması önemli. Bu tip konulara hakim olunduğu zaman anlaşmazlıklar minimum seviyeye indirgenecektir” dedi.