BTSO’nun Gıda Sektör Temsilcileri Las Vegas’ta

BURSA-Bursa’nın gıda sektör temsilcileri, dünyanın en büyük pazarlarından biri olan ABD’de gerçekleştirilen Winter 2023 Fancy Food Show fuarında, yeni ticaret bağlantılarının yollarını ararken, ülkede tüketim alışkanlıklarını ve sektördeki dönüşümü yakından inceleme fırsatı buldu.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Batmaz, fuarın dünyadaki en önemli sektör buluşmalarından biri olduğunu söylerken, “Fancy Food Show, ülkelerin tüketim alışkanlıkları ve özellikle ABD gibi dev bir pazarda piyasa koşullarının gıda sektöründe nasıl şekillendiğini yakından incelememiz açısından oldukça önemli bir organizasyon. Üyelerimizin fuarın sunduğu fırsatlar ve pazar koşulları konusunda önemli kazanımlar edindiğine inanıyorum” dedi.

“Hedefimiz sektörün ihracatını artırmak”

BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Murat Bayizit, fuarların hedef alınan ülkelerin tüketici alışkanlıklarının iyi tespit edilmesi, ihtiyaç analizlerinin yapılarak üretim alanlarının belirlenmesi açısından büyük önem taşıdığına işaret etti. ABD’nin dünyada özellikle perakende tarafında en etkin pazarlardan bir tanesi olduğunu dile getiren Bayizit,

“Bu pazarın da kendine has dinamikleri var. Nasıl ki Türkiye’de tüketicinin talep ettiği ambalajlar, etiketler ve sunum şekilleri farklıysa ABD’de farklı bir sistem var. Ürünlerin etiketinden üzerindeki logolarına kadar içeriği çok farklı bir ürün yelpazesi var bu fuarda.” dedi.

Fuara Bursa’dan yaklaşık 70 kişilik bir heyetle katıldıklarını söyleyen Bayizit, “BTSO olarak organize ettiğimiz bu etkinlik sektörün ihracatını artırmak için yaptığımız çalışmalardan sadece biri. Sektör adına küresel pazarda önümüze çıkarılan tarife dışı engeller ve geçici olduğunu düşündüğüm kur kaynaklı sorunlar firmalarımızın rekabet gücünü olumsuz etkiliyor.

Ancak biz sektör adına yaptığımız çalışmaları bir maraton olarak görüyoruz. Daha fazla ihracat hedefi ve sektörde entelektüel bir birikim oluşturmamız adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.