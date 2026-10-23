BTÜ Akademik yılı açılış dersini Bakan Mehmet Fatih Kacır yaptı

EKONOMİ / BURSA

Bursa Teknik Üniversitesi Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon’da düzenlenen törene; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, BTSO Başkanı Özer Matlı, protokol üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni’nde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin araştırma-geliştirme kapasitesinden yüksek teknoloji üretimine, savunma sanayisinden yapay zekâya, uzay teknolojilerinden girişimciliğe kadar pek çok başlıkta değerlendirmelerde bulunarak, Türkiye’nin kritik teknolojilerde kendi imkânlarıyla üretim yapabilmesinin önemini vurguladı.

“Millî Teknoloji Hamlesi, Türkiye’nin kuvvet çarpanı”

Türkiye’nin Millî Teknoloji Hamlesi yolculuğunda üniversitelerin önemli paydaşlar olduğunu ifade eden Bakan Kacır, bilimsel üretim ve üniversite-sanayi iş birliğinin ülkenin kalkınmasında belirleyici rol oynadığını söyledi. Dünya ekonomisinin ağırlık merkezinin Batı’dan Doğu’ya kaydığını belirten Bakan Kacır, Türkiye’nin coğrafi konumu ve üretim kapasitesiyle bu dönüşümde önemli fırsatlara sahip olduğunu dile getirdi. Türkiye’nin araştırma-geliştirme yatırımlarında, bilimsel yayınlarda, patent başvurularında ve yüksek teknolojili üretimde kaydettiği gelişmelere değinen Bakan Kacır, bu ilerlemenin üniversitelerdeki akademisyenlerin ve araştırmacıların katkılarıyla mümkün olduğunu vurguladı.

“Türkiye, savunma sanayisinde önemli bir başarı hikâyesi yazdı”

Millî Teknoloji Hamlesine değinen Bakan Kacır Türkiye’nin savunma ve havacılık sanayisinde geliştirdiği insansız hava araçları, hava platformları ve diğer kritik sistemlerle uluslararası ölçekte rekabet edebilen bir konuma ulaştığını söyledi. Savunma sanayisindeki ilerlemenin geniş bir ekosistemin ürünü olduğunu vurgulayan Bakan Kacır, bu birikimin diğer sektörlere de taşınması gerektiğini ifade etti. Bakan Kacır, tarım teknolojileri, enerji depolama, yarı iletkenler, haberleşme, uydu sistemleri, nükleer teknoloji ve dijital dönüşümün Türkiye açısından önemli fırsatlar barındırdığını kaydetti. Uzay teknolojilerinin gelişimine de değinen Bakan Kacır, Türkiye’nin uydu sistemleri ve uzay araştırmalarındaki kazanımlarını gelecekte daha ileriye taşımayı hedeflediğini söyledi.

“BTÜ’nün araştırma ve teknoloji başarıları”

Törende konuşan BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, üniversitenin araştırma-geliştirme, girişimcilik, yenilikçilik ve toplumsal katkı alanlarındaki çalışmalarını anlattı. BTÜ’nün 13 bini aşkın öğrencisi ve 600’e yakın akademik personeliyle bilim ve teknolojiye yön veren, saygın bir üniversite olma vizyonuyla çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Rektör Çağlar, ulusal ve uluslararası araştırma projelerinde kaydedilen gelişmelere dikkat çekti. Üniversitenin son beş yılda TÜBİTAK destekli Ar-Ge projelerinde altı katın üzerinde, uluslararası bilimsel projelerde ise on katın üzerinde artış sağladığını ifade eden Rektör Çağlar, bilimsel yayınların niteliği konusunda da önemli bir başarı elde ettiklerini söyledi. Üniversitenin Q1 ve Q2 kategorisindeki yayınlarının toplam yayınlar içindeki oranının yüzde 81,3 olduğunu belirten Rektör Çağlar, bu performansın BTÜ’nün araştırma odaklı gelişiminin göstergelerinden biri olduğunu kaydetti. BTÜ’nün TÜBİTAK Yapay Zekâ Ekosistem çağrısı kapsamında üç ayrı yılda proje desteği alan sayılı üniversitelerden biri olduğunu dile getiren Rektör Çağlar, desteklenen 61 projenin 4’ünün Bursa’ya kazandırılmasından duydukları memnuniyeti ifade etti.

“Bakan Kacır’a Fahri Doktora Berat”

Konuşmaların ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır’ın, Türkiye’nin millî teknoloji hamlesine sunduğu katkılar; DENEYAP Teknoloji Atölyeleri, Millî Teknoloji Atölyeleri, Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı ve TEKNOFEST gibi öncü projelerin hayata geçirilmesindeki liderliği; yapay zekâ, uzay, mobilite ve ileri teknoloji alanlarındaki stratejik çalışmaları; bilimsel araştırmanın, teknolojik yenilikçiliğin ve nitelikli insan kaynağının geliştirilmesine yönelik vizyoner yaklaşımı ile Türkiye’nin küresel bilim ve teknoloji ekosistemindeki konumunun güçlendirilmesine sağladığı değerli katkılar dikkate alınarak; Bursa Teknik Üniversitesi Senatosunun 20 Ekim 2026 tarihli ve 2026-11 sayılı kararı uyarınca, kendisine bilim ve teknoloji alanında fahri doktora unvanı tevcih edildi. Törende BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’a fahri doktora cübbesini giydirdi. Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.