BTÜ Karacabey’in nadir böcek türlerini kayıt altına alacak

EKONOMİ (BURSA) - Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), akademisyenleri bu defa Karacabey ilçesinin Karadağ bölgesindeki ormanlarda Chalcidoidea böceklerini inceleyecek. Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Tutku Gencal’ın yürütücü, Prof. Dr. Oğuzhan Sarıkaya’nın danışman olduğu “Karadağ (Bursa-Karacabey) Yöresi Chalcidoidea Süperfamilyasının Belirlenmesi” başlıklı proje TÜBİTAK 1002-A desteği de aldı. Proje kapsamında Karadağ’ın farklı bitki örtülerinde belirlenen alanlarda, biyolojik çeşitliliğin önemli unsurlarından biri olan Chalcidoidea üst familyasına ait böcek türleri araştırılacak.

Proje Yürütücüsü Tutku Gencal, “Bu çalışmayla; bölgeye özgü yeni türleri kayıt altına almayı, nadir ve endemik türleri belirlemeyi, biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkı sağlanmayı ve türlerin tespiti ile Türkiye faunasına yeni kayıtların kazandırılması hedefliyoruz. Ayrıca, elde edilecek veriler doğrultusunda bazı türlerin biyolojik mücadeledeki potansiyellerini de değerlendireceğiz ve zararlı böceklerle mücadeleye katkı sağlayacağız. Karacabey ormanlarında gerçekleştirilen bu çalışma, bölgenin doğal zenginliğini ortaya çıkarırken, Türkiye’nin biyolojik çeşitliliğine, bu çeşitliliğin korunmasına ve sürdürülebilir ormancılık ile tarım uygulamalarının gelişimine de önemli katkılar sunacak” dedi.