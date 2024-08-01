BTÜ ve Oyak Renault, seyir konforunu artıran sistem geliştirdi

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa Teknik Üniversitesi’nde doktorasını tamamlayan Mert Büyükköprü’nün tez çalışmasından yola çıkılarak BTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdem Uzunsoy’un danışmanlığında geliştirilen “Yol Profili Kestirimi Yapılmasını Sağlayan Metot” başlıklı buluşun patenti alındı. Oyak Renault ve BTÜ’nün ortaklaşa geliştirdiği sistem ile taşıtlarda kullanılan yarı-aktif süspansiyon sistemlerinin öngörülü kontrolüne girdi sağlamak amacıyla taşıtın önündeki yolun profilinin taranmasını sağlayan yenilikçi bir yöntem ortaya çıkarıldı.

Geliştirilen yöntemde aracın ön camına yerleştirilen bir kamera kullanarak yolun yükselti profillerinin tespit edildiğini kaydeden Dr. Mert Büyükköprü “Araç hareket halindeyken, kamera sürekli olarak yol yüzeyini tarıyor ve elde edilen görüntüler gerçek zamanlı olarak işleniyor. Bu görüntüler analiz edilerek çeşitli yöntemlerle ölçümlendiriliyor. Bu sayede, elde edilen yol profilleri, daha hassas ve gürültüden arındırılmış oluyor. Yol yüzeyindeki küçük detaylar bile bu yöntemle tespit edilebilir, bu da süspansiyon sisteminin daha ince ayarlarla çalışmasına olanak tanır. Elde edilen yol profilleri, yarı-aktif veya aktif süspansiyon sistemlerinin kontrol edilmesinde kullanılır” diye konuştu.

“Mekanik akşamların ömrünü uzatıyor”

Geliştirilen bu öngörülü kontrol sistemi sayesinde, yol yüzeyindeki kasisler, çukurlar ve diğer bozuklukların önceden tespit edilerek süspansiyon sisteminin buna göre ayarlandığını vurgulayan Büyükköprü, “Böylece, araç henüz bu bozucu etkilere sahip yüzeylere ulaşmadan önce süspansiyon sistemi gerekli ayarlamaları yapıyor ve seyir konforunu artırıyor. Bu sayede, hem yol tutuşu hem de seyir konforu iyileştirilimiş oluyor. Örneğin, yol yüzeyindeki bir kasis tespit edildiğinde, süspansiyon sistemi kasise ya da çukura yaklaşmadan önce yumuşatılarak sürücünün ve yolcuların konforu artırıyor. Aynı zamanda aracın mekanik aksamlarının uzun ömürlü olmasına da katkıda bulunulmuş oluyor. Aracın kontrol sistemi, önceden algılanan yol profillerini kullanarak sürüş dinamiğini optimize ediyor ve ani yol bozukluklarına karşı daha hazırlıklı oluyor. Bu sayede, sürücünün ve yolcuların güvenliği en üst düzeye çıkarılıyor. Bu yenilikçi yaklaşım, gelecekte daha akıllı ve konforlu taşıt sistemlerinin geliştirilmesine önemli katkılar sağlayacaktır” dedi.