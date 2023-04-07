BTÜ, zemin sıvılaşmasını engelleyen malzeme geliştirdi

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Eyübhan Avcı, inşaat zeminlerinde sıvılaşma potansiyelini ortadan kaldırılmasında kullanılacak zemin iyileştirme malzemesi geliştirdi. Ürünün en büyük avantajı mevcut yapıların zemininde de kullanılabilmesi olduğunu belirten Avcı, “Geliştirilen bu malzeme aynı zamanda heyelanların önlenmesinde, şev stabilitesinde, iksa sistemlerinde, tünellerde ve barajlarda kullanılabilecektir.

Ürünün en önemli avantajları arasında yerli ve milli olması, çevre dostu, ekonomik ve etkili olması yer almaktadır. Geliştirilen bu ürün ile zeminler depreme daha dirençli hale getirilecektir” ifadelerini kulandı. Geliştirilen ürünün BTÜ’nün tescil edilmiş ilk patenti olduğunu ifade eden Avcı, ayrıca projenin TÜBİTAK 1001 Deprem Araştırmaları Projesi kapsamında da desteklendiğini sözlerine ekledi.

Kumu kısa zamanda kayaç yapıya dönüştüren ürünün 2023 yılı Eylül ayı itibari ile hayata geçirilmesi hedefleniyor. On beş yıllık bir çalışmanın ürünü olan bu proje ile sıvılaşma potansiyeline sahip zemine oturan binalar yıkılmadan zemin iyileştirilebilecek. Elde edilen ürünün maliyetinin diğer ürünlere göre çok daha uygun olduğunu dile getiren Avcı, yerli ve milli bir proje olan bor katkılı çıktının zemin iyileştirilmesi sürecinde oldukça hesaplı bir şekilde kullanılabileceğinin de altını izdi.