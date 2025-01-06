BTÜ’de tekstil sektörünün sorunları masaya yatırıldı

EKONOMİ/BURSA

Akademik aklı özel sektörle buluşturmak amacıyla pek çok proje üreten Bursa Teknik Üniversitesi’nin (BTÜ) Türkiye’de bir ilk olarak düzenlediği ‘Sorun Çözüm Pazarı’nda, tekstil sektörü temsilcileri alanında uzman akademisyenler ile sektördeki sorunlara çözüm bulmak adına buluştu.

Programda konuşan BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, “Etkinliğimizin temel amacı, şehrimizin öncü sektörlerinden olan tekstil sektöründeki sanayi paydaşlarımızın Ar-Ge, Ür-Ge, tasarım, üretim, inovasyon, kalite vb. proseslerde karşılaştığı sorunlara akademisyen-sanayi iş birliği ile çözüm üretmek, akademik akıl ile sektörü desteklemek ve yeni projeleri birlikte hayata geçirmek. Şehirle, toplumla ve sektörle bütünleşen üniversitemiz, devamındaki süreçte gıda ve denizcilik sektörü ile de buluşacak. Bu sektörlerin çözümünde de BTÜ’lü akademisyeneler rol alacak” dedi.

Bursateknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Ayşe Bedeloğlu ise sürdürülebilirlik, sürdürülebilir tekstil, sektörde kullanılan materyaller, tekstil sektöründe yaşanan yenilikler gibi konu başlıklarından bahsetti.

Programda her firma için özel olarak oluşturulan masalarda firma temsilcilerinin talepleri doğrultusunda; Ar-Ge, Ür-Ge, tasarım, üretim, inovasyon, test-analiz, kalite gibi mevcut süreçlerinde karşılaşılan problemlere akademisyenler tarafında çözüm önerileri getirildi. AB proje destekleri, akıllı tekstiller tekstil sektöründe yapay zekâ, veri işleme, sürdürülebilirlik, atık yönetimi, atık su arıtımı, bio bozunurluk, tekstil kimyasalları, inovatif süreçler ve ticarileşme, teknik tekstiller, çevreci çözümler gibi sorunların da ele alındığı masalardaki süreç için bir takvim oluşturularak sorunların çözümü için geliştirilecek projelerle aksiyon alınması sağlanacak. Bu aşamalar Üniversite Sanayi İşbirliği Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından takip edilecek.