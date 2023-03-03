BTÜ’nün Türkiye için stratejik projesine TÜBİTAK desteği

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinin hazırladığı “ÜP 17 Bakır, Tungsten ve Proje Boyunca Belirlenecek İlave 2 Farklı Toz İçin Lazer Ergitme Teknolojisi Parametrelerinin Belirlenmesi ve Optimizasyonu” başlıklı proje desteklenmeye hak kazandı.

TÜBİTAK-TEYDEB SAYEM Faz 2 Destek Programı kapsamında, 2022 yılında açıklanan bilimsel değerlendirme sonuçlarına göre desteklenecek ve Türkiye için stratejik öneme sahip olan bu proje, öncelikli alanlar Katmanlı Üretim Teknolojisi dahilinde Türkiye kalkınma planı içerisinde de bulunuyor. Türkiye 11. Kalkınma Planının 25. maddesine göre üç boyutlu yazıcıların gelişmesiyle, imalat sanayiinde maliyetin ölçek ekonomisine bağımlılığının azalması, üretimin kişiselleşmesi ve lojistik ağ yapısının yeni oluşan üretim yapısını destekleyecek şekilde dönüşümü, önümüzdeki dönemin olası eğilimleri arasında yer alıyor.

Ermaksan koordinatörlüğünde yürütülen ve ülkenin önde gelen 23 farklı kurumundan (Tusaş, Roketsan, FNSS) oluşan SAYEM konsorsiyumunda BTÜ’nün de içinde yer aldığı 5 devlet üniversitesi ve 4 vakıf üniversitesi görev alıyor. Toplam süresi 47 ay olan proje kapsamında çalışmalar BTÜ, Ermaksan, Roketsan, Sentes Bir ve Toyotetsu kuruluşlarından oluşan proje paydaşları tarafından yürütülecek.