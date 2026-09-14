Bu pazarda engel yok!

Yenişehir Belediyesi tarafından, Yenişehir Kent Konseyi Engelliler Meclisi ve Türkiye Engelliler Konfederasyonu iş birliğiyle Aydınlıkevler Pazar Alanı yeniden düzenlendi. Erişilebilirlik odaklı düzenlemeleriyle öne çıkan pazar alanı, düzenlenen törenle vatandaşların kullanımına açıldı. Açılış törenine; Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, Türkiye Engelliler Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Yenişehir Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Mürsel Çiftçi, Mersin Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Abdulhalim Batur, Aydınlıkevler Mahalle Muhtarı Seyfi Delioğlan, Kent Konseyi Engelliler Meclisi üyeleri, esnaf ve vatandaşlar katıldı.

GÖRME VE ORTOPEDİK ENGELLİ VATANDAŞLAR İÇİN ERİŞİLEBİLİR HALE GETİRİLDİ

Kent Konseyi Engelliler Meclisi ve Engelliler Konfederasyonu’nun talepleri doğrultusunda yeniden düzenlenen pazar alanında, görme engelli vatandaşların bağımsız hareket edebilmesi amacıyla alanın tamamına hissedilebilir yüzeyler ve kılavuz çizgiler yerleştirildi. Pazar girişlerine Braille alfabesiyle hazırlanmış özel yönlendirme planları konulurken, tekerlekli sandalye kullanan vatandaşların rahat ve güvenli hareket edebilmesi için tezgâhlar arasındaki mesafeler yeniden düzenlendi. Engelli vatandaşlar için uygun park alanlarının yanı sıra dinlenme alanları ve erişilebilir tuvaletler de oluşturuldu. Tekerlekli sandalye kullanıcıları için ücretsiz şarj istasyonu da pazar alanındaki yeni hizmetler arasında yer aldı. Yeni düzenlemeyle birlikte engelli vatandaşlara da pazar tezgâhı açma imkânı sağlandı. Böylece engelsiz pazar projesi yalnızca alışveriş yapan vatandaşların değil, satış yapan engelli bireylerin de ihtiyaçlarını gözeten bir yapıya kavuşturuldu.

SADECE ENGELSİZ DEĞİL, AYNI ZAMANDA ÇEVRECİ BİR PAZARYERİ

Aydınlıkevler Engelsiz Pazar Alanı, erişilebilirlik özelliklerinin yanı sıra çevreci uygulamalarıyla da dikkat çekiyor. Pazar alanının çatı sistemi yenilenirken, çevre dostu PVC polimer çatı kaplama sistemi kullanıldı. Yapılan ölçümlere göre yeni çatı sistemi, eski sisteme kıyasla ortamın yaklaşık 11-12 derece daha serin hissedilmesini sağlıyor. Bu sayede özellikle yaz aylarında hem alışveriş yapan vatandaşların hem de gün boyunca pazarda çalışan esnafın daha konforlu bir ortamda bulunması hedefleniyor. Projede ayrıca yağmur suyu hasadı sistemi de hayata geçirildi. Çatıdan toplanan yağmur suları depolanarak çevredeki yeşil alanların sulanmasında kullanılacak. Böylece yağmur suyunun yeniden değerlendirilmesi ve su kaynaklarının daha verimli kullanılması amaçlanıyor.

“ERİŞİLEBİLİR OLMAK BİR KENTİN EN GÜZEL NOKTASIDIR”

Açılış töreninde konuşan Aydınlıkevler Mahalle Muhtarı Seyfi Delioğlan, Engelsiz Pazar Alanı’nın yanı sıra Tandır Evi ve Kent Lokantası gibi hizmetlerin mahalleye kazandırılmasından dolayı Başkan Özyiğit’e teşekkürlerini iletti. Türkiye Engelliler Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Yenişehir Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Mürsel Çiftçi de, projenin her aşamasını takip ettiklerini belirterek, erişilebilir kent vurgusu yaptı. Çiftçi, bir kentin yalnızca yüksek binalardan oluşmasının onu uygar yapmayacağını belirterek, “Bir kentin en güzel noktası erişilebilir olmaktır” dedi. Engelsiz olarak tasarlanan pazar alanının yalnızca engelli bireylere değil; yaşlı, hasta, hamile ve hareket kısıtlılığı yaşayan vatandaşlara da hizmet vereceğini ifade eden Çiftçi, projeye katkı sunan Yenişehir Belediyesi çalışanlarına, mimar ve mühendislere teşekkür etti. Mersin Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Abdulhalim Batur da pazar alanını daha modern ve konforlu hale getiren Yenişehir Belediyesi’ne teşekkür ederek, Başkan Abdullah Özyiğit ile uzun yıllardır uyum içerisinde çalıştıklarını söyledi. Açılışın ardından pazara alışveriş yapmak için gelen Murat Çatı ise yeni düzenlemelerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çatı, Mersin’de ve Türkiye’de ilk kez böyle bir pazar alanıyla karşılaştığını belirterek, yapılan çalışmalardan dolayı Yenişehir Belediyesi’ne ve Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’e teşekkür etti.

BAŞKAN ÖZYİĞİT: “TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLMASINI DİLİYORUZ”

Açılışta konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, projenin gurur verici bir örnek teşkil ettiğini belirterek, “Bugün Yenişehirimiz için çok özel ve gurur verici bir gün. Türkiye'nin ilk ve tek erişim engeli olmayan pazarını birlikte açıyoruz. Allah daha nicelerini açmayı nasip etsin. Türkiye'ye örnek olması en büyük dileğimiz ve isteğimiz. Hepimiz bir gün engelli olma potansiyeline sahibiz. Bunu hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Yapacağımız her yatırımı tüm vatandaşlarımızın yararlanabileceği şekilde yapmamız gerekiyor. Bu sadece bu pazarda alışveriş yapan insanlarımız değil, satış yapan yani engellilerin de satış yapacağı altyapıyı oluşturmamız gerekiyordu. Biz bu altyapıyı burada gerçekleştirdik. Yenişehir Belediyesi'nin göreve geldiğimizden bu yana uyguladığı altı temel ilke var. ARGE birimimizin yaptığı ölçümler sonucunda burada kullanılan tavan kaplama malzemesi geçmişe oranla 11 derece daha serin hissettiren, düşük sıcaklık hissettiren özelliğe sahip. Dolayısıyla hem çevreci, hem yaşlıya, hem gence, hem engelliye hitap eden böyle güzel bir mekanı hizmete açıyoruz. Görme engelli hemşerilerimiz için alanın tamamında hissedilebilir yüzeyler ve kılavuz çizgiler oluşturduk. Pazar girişlerine varil alfabesiyle hazırlanmış özel yönlendirme planları yerleştirdik. Tekerlekli sandalye kullanan vatandaşlarımız için hemen güney giriş kapısından kolaylıkla içeriye girip tezgahlara ulaşım alanı gerçekleştirdik. Bu şekilde bu pazar yerini düzenledik. Bundan sonra bütün pazar yerlerimizi bu şekilde bütün vatandaşlarımızın ulaşımına ve sağlıklı konforlu kullanımına açık hale getireceğiz. Bunun için mücadele edeceğiz.” dedi.

“İKLİMLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIMIZ AVRUPA'YA ULAŞTI”

Belediye birimlerinin ortak çalışmalarıyla bilime esas alarak yaptıkları çalışmalarla güzel eserler ortaya koyduğunun altını çizen Başkan Özyiğit, “Burada gün boyu gün 10-12 saat çalışan esnaf var. Düşünün o sacın altında kavurucu sıcakta bu hizmeti yapmak zorunda. Şimdi çok daha konforlu bir ortamda bu hizmeti gerçekleştirecekler. Bugün örnek projelerden birini hayata geçirmiş olmanın verdiği gururu birlikte yaşıyoruz. Yenişehir'in şöyle bir özelliği var; Yenişehir ilkleri ve yenileri yapmak zorundadır. Yenişehir örnek olmak zorundadır. Bu altyapımız var, bu personel kalitemiz var ve çalışan ekibimizin de bugüne kadar yarattığı hem eğitimde hem iklim çalışmalarındaki eğitimde Türkiye genelinde ses getiren BETEM’ler, iklimle ilgili çalışmalarımız Avrupa'ya ulaştı ve Avrupa ortaklıklarıyla projeler yürütür hale geldik. Yani Milano, Sofya ve Bristol Belediyesiyle ARGE ekiplerimiz birlikte çalışıyor ve onlarla da gurur duyuyoruz. Onların bize sağladığı bilimsel altyapının üzerine çalışmalarımızı ona göre gerçekleştiriyoruz. İşte kent lokantamız burada hizmet veriyor ve vatandaşlarımız son derece memnun, kaliteden memnun. Bu güzel projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen fen işleri müdürlüğümüzün değerli çalışanlarına, ARGE müdürlüğümüze, kent konseyimize, engelliler meclisimize, engelliler federasyonumuza ve projenin her aşamasında katkı sunan değerli çalışma arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle aydınlık evler engelsiz pazar yerimizin Yenişehir'imize, esnafımıza, hemşehrimize ve tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Tezgahlarımız bereketli, esnafımızın kazancı bol, yurttaşlarımızın alışverişi huzurlu olsun diyorum. İyi ki varsınız, iyi ki birlikteyiz. Yeni açılışlarda, yeni projelerde buluşmak üzere.” ifadelerini kullandı.